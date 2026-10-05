Gigio Donnarumma, quanto è alto il portiere della Nazionale

Gigio Donnarumma colpisce per il fisico imponente e le doti atletiche. Ma quanto è alto davvero? Ecco numeri e curiosità sul portiere azzurro

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IPA Gigio Donnarumma

Quando entra in campo è difficile non notarlo. Gianluigi “Gigio” Donnarumma è alto 1,96 metri: una statura imponente che lo ha aiutato a diventare uno dei portieri più riconoscibili del calcio italiano e internazionale. Classe 1999, fisico da gigante e una carriera iniziata quando era ancora adolescente, il calciatore ha fatto della presenza tra i pali uno dei suoi punti di forza. E la sua altezza risalta ancora di più quando è accanto alla moglie Alessia Elefante, decisamente più minuta di lui: tra i due ci sono quasi 40 centimetri di differenza.

L’altezza di Donnarumma

Nato il 25 febbraio 1999 a Castellammare di Stabia, Gigio Donnarumma è alto 196 centimetri. A dieci anni era alto già 1 metro e 90, superando i suoi coetanei di parecchio. Questa stazza fisica eccezionale per la sua età creava spesso stupore, tanto che lo sportivo era quasi sempre obbligato a mostrare i documenti e confermare la propria età agli arbitri prima dell’inizio delle partite di calcio giovanili.

Un’altezza certamente preziosa per un portiere, soprattutto nelle uscite e sui palloni alti, ma che nel suo caso si accompagna anche ad agilità e riflessi.

Il fisico fuori dal comune ha contribuito ad attirare l’attenzione su di lui già da giovanissimo. Il debutto in Serie A con il Milan è arrivato infatti nel 2015, quando aveva appena 16 anni. Da quel momento la sua ascesa è stata rapidissima, fino alla porta della Nazionale italiana.

La consacrazione con l’Italia è arrivata agli Europei disputati nel 2021. Donnarumma è stato decisivo soprattutto nella finale contro l’Inghilterra a Wembley, conclusa ai calci di rigore, e in quell’occasione è stato eletto miglior giocatore del torneo.

Con la sua altezza unica, Gianluigi Donnarumma fa della prestanza fisica uno dei suoi principali punti di forza. Il portiere si distingue per reattività, esplosività e capacità di intervenire nei momenti decisivi, anche nelle situazioni di maggiore pressione. Nel corso della carriera non sono mancate osservazioni sul gioco con i piedi, considerato a lungo uno degli aspetti da perfezionare. Un fondamentale sul quale Donnarumma ha lavorato negli anni, mostrando una progressiva crescita e una maggiore sicurezza nella gestione del pallone.

Dopo alcuni anni trascorsi a Parigi, a difendere la porta del Paris Saint-Germain (e dove è stato anche vittima di una rapina in casa con la moglie), dal 2025 Gigio gioca nel Regno Unito, più precisamente nel Manchester City.

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La differenza d’altezza tra Donnarumma e la moglie Alessia Elefante

Per rendersi conto di quanto sia alto Donnarumma basta osservarlo nelle fotografie insieme alla moglie. Alessia Elefante è alta circa 1,57 metri, mentre Gigio arriva a 1,96: a separarli sarebbero quindi quasi 40 centimetri.

Una differenza che inevitabilmente salta all’occhio nelle immagini della coppia e che negli anni ha incuriosito i fan. Al di là dei centimetri, però, la loro è una relazione nata molto prima della fama internazionale del portiere.

Gigio e Alessia sono entrambi originari di Castellammare di Stabia e la loro storia è cominciata quando erano molto giovani. Come accaduto al collega argentino Leo Messi con la sua Antonela Roccuzzo.

Donnarumma e consorte hanno sempre cercato di proteggere la propria intimità nonostante la popolarità del calciatore. Nel 2024 sono diventati genitori del loro primo figlio, Leo, mentre nell’estate del 2026 hanno coronato la loro lunga relazione con il matrimonio celebrato in Puglia.