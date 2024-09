Gianluigi Donnarumma è diventato papà: è nato Leo

Fonte: Getty Images Gianluigi Donnarumma

Il portiere della nazionale italiana e del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, è diventato papà. Il primogenito del calciatore e della compagna Alessia Elefante si chiama Leo, ed è nato il 13 settembre. Sui social, le primi immagini dei neogenitori con il piccolo.

Gianlugi Donnarumma ed Alessia Elefante sono diventati genitori

Una gioia incontenibile per Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro e la compagna Alessia Elefante sono diventati genitori di un maschietto, battezzato Leo. La notizia, già diffusa dalla stampa sportiva, è stata confermata dallo stesso calciatore con un dolcissimo post sui social: “Leo Donnarumma 😍 13.09.24. Eccitato di creare una vita di ricordi insieme” ha scritto Gigio commentando un post che lo vede insieme al neonato.

Nel carousel diffuso da Donnarumma, un bellissimo video in cui prende tra le braccia per la prima volta il piccolo, oltre ad una serie di scatti del bebé e della mamma, Alessia Elefante. Moltissimi gli auguri di amici e colleghi, che hanno affidato ai social la propria emozione: tra loro, anche diversi membri della nazionale, come Riccardo Calafiori, Ciro Immobile e Federico Chiesa. Ma anche Mattia Zaccagni, che solo poche settimane fa è diventato papà per la seconda volta. Con un tweet, invece, sono arrivate le congratulazioni della squadra in cui milita il calciatore, il Paris Saint Germain: “La famiglia Donnarumma si è allargata. Il club fa tanti auguri a Gigio e alla donna che ha dato alla vita il piccolo Leo. Sia la madre che il bambino stanno bene”.

La notizia era comunque nell’aria. Già l’allenatore Luis Enrique aveva motivato in conferenza stampa l’assenza del calciatore dagli ultimi allenamenti: “La grande novità è la nascita di Leo. Un parigino in più! Oggi gli abbiamo dato la possibilità di godersi il momento. Se domani sarà titolare? Preferirei dire prima ai miei giocatori chi inizierà domani e chi partirà dalla panchina“. Il calciatore azzurro dovrebbe quindi saltare anche il prossimo incontro contro il Brest: al suo posto dovrebbe scendere in campo il russo Matvej Safonov.

La storia d’amore tra Gigi ed Alessia

Il piccolo Leo è frutto dell’amore tra Gigi Donnarumma e la fidanzata storica Alessia Elefante. La ragazza, come il calciatore, è originaria di Castellamare di Stabia ed ha 25 anni: poco avvezza al gossip, è un’interior designer, e non ama particolarmente le luci dei riflettori. Legati dal lontano 2016, i due hanno iniziato a convivere nel 2017, anno in cui il calciatore ha compiuto 18 anni.

Attualmente Gigi e Alessia sono residenti a Parigi, città a cui sono molto legati ma in cui si sono trovati anche a vivere delle brutte disavventure. Lo scorso anno, infatti, la coppia fu vittima di una rapina in casa: aggrediti e legati, i due riuscirono a liberarsi e a rifugiarsi in una struttura alberghiera poco distante dall’abitazione. Un momento difficile, superato anche grazie all’annuncio della gravidanza di Alessia: la notizia della dolce attesa era stata data proprio dai futuri genitori, che sui social avevano pubblicato un dolcissimo scatto accompagnato da una didascalia che non lasciava spazio ai dubbi, ovvero”non vediamo l’ora di incontrarti”.