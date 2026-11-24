Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

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Sul gruppo WhatsApp della famiglia si discute già del menù della vigilia, nostra madre vuole sapere quando arriviamo e qualcuno ha persino cominciato a organizzare la tradizionale rimpatriata con gli amici del liceo. Noi, nel frattempo, abbiamo diciassette schede aperte sul computer e stiamo cercando di capire se possiamo permetterci di tornare a casa.

Il Natale dei fuori sede ha tutta una sua particolare logistica. Dopo mesi passati a destreggiarci tra affitto, sessioni universitarie, bollette e spese al supermercato, dicembre ci presenta un’ulteriore sfida finanziaria. E pensare che vorremmo semplicemente trascorrere qualche giorno con le persone a cui vogliamo bene, possibilmente facendoci viziare un po’.

Stando ai prezzi raccolti dal Codacons in vista del Natale 2026, chi si sposta dal Nord al Sud Italia in aereo potrebbe spendere all’incirca 430 euro tra andata e ritorno. Una cifra che, per molti di noi, corrisponde a una bella fetta dell’affitto mensile. E se trasferirsi per studiare o costruirsi una carriera comporta già numerosi sacrifici, dover fare i conti anche con il costo degli affetti ha qualcosa di profondamente frustrante.

Come possiamo organizzarci, allora, per tornare a casa durante le vacanze di Natale senza mandare all’aria mesi di risparmi? È il momento di mettere in campo tutte le nostre capacità organizzative.

Le strategie per tornare a casa a Natale senza spendere un occhio

Abbiamo presente quella funzione dei siti di viaggio che ci permette di visualizzare le tariffe di un intero mese? Potrebbe diventare la nostra migliore alleata. Anziché incaponirci su due date precise, proviamo a costruire il programma delle vacanze partendo dai giorni in cui spostarsi costa meno.

Se frequentiamo l’università, controlliamo quando terminano effettivamente le lezioni. Se lavoriamo in smart working, possiamo valutare con il datore di lavoro la possibilità di trasferirci temporaneamente a casa dei nostri genitori. Certo, partecipare a una riunione su Teams mentre in cucina qualcuno prepara i tortellini potrebbe richiedere una certa capacità di concentrazione, ma ne potrebbe valere la pena.

Anche trascorrere una parte delle festività in viaggio può essere un compromesso accettabile. Partire il giorno di Natale, per esempio, è un’opzione da esplorare se gli orari ci permettono comunque di partecipare ai festeggiamenti.

Dedichiamo la stessa attenzione al ritorno: magari abbiamo la possibilità di fermarci oltre l’Epifania oppure di anticipare il rientro. L’importante è confrontare le diverse combinazioni prima di comunicare ufficialmente a tutta la famiglia il nostro programma natalizio.

Perché fare “il giro del mondo” potrebbe non essere assurdo

Può capitare che, cercando un biglietto per raggiungere la nostra città natale, ci imbattiamo in un itinerario degno di una puntata di Pechino Express. E che, facendo due conti, quell’assurdo giro risulti economicamente vantaggioso.

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La società RimborsoAlVolo ha preso in esame alcune combinazioni di viaggio per le festività del 2026, scoprendo che un passeggero diretto da Milano a Catania avrebbe potuto conservare ben 185 euro nel proprio portafoglio facendo tappa a Valencia durante l’andata e a Tirana durante il ritorno.

Per quanto possa sembrare assurdo, il numero di chilometri percorsi ha un peso relativo nella determinazione del prezzo di un biglietto aereo. Contano anche la popolarità di un collegamento, la disponibilità dei posti e le strategie con cui le compagnie cercano di vendere i propri voli.

Un itinerario particolarmente macchinoso interessa meno a chi ha necessità di arrivare rapidamente a destinazione. Per noi, invece, qualche ora supplementare potrebbe essere un compromesso sostenibile.

Prima di improvvisarci travel planner, però, facciamo attenzione alla modalità di acquisto. Assemblando autonomamente il viaggio con biglietti indipendenti, ci assumiamo il rischio economico di un’eventuale coincidenza mancata. Meglio privilegiare, quando possibile, collegamenti acquistati all’interno di un’unica prenotazione con coincidenze protette.

Consideriamo inoltre che trascorrere mezza giornata in aeroporto significa probabilmente doverci anche mangiare. E conosciamo tutte il rapporto piuttosto complicato tra i prezzi dei panini dei terminal e il concetto di convenienza.

Sfruttiamo tutti i vantaggi di essere under 30

Tra le tessere che conserviamo nel portafoglio e le registrazioni che abbiamo accumulato online potrebbero nascondersi opportunità di risparmio che abbiamo completamente dimenticato.

Prima di acquistare un biglietto ferroviario, facciamo un giro nelle sezioni dedicate alle promozioni dei principali operatori. Trenitalia, ad esempio, mette a disposizione degli iscritti a CartaFreccia che non hanno ancora compiuto 30 anni l’offerta FrecciaYOUNG, con biglietti su alcuni collegamenti a 19, 29 o 39 euro, in base alla disponibilità e alle condizioni previste.

Cerchiamo anche eventuali convenzioni riservate agli studenti universitari: informarsi attraverso il portale del proprio ateneo richiede pochi minuti e potrebbe riservare piacevoli sorprese.

E se l’alta velocità rimane fuori budget? Possiamo prendere in considerazione gli Intercity, i collegamenti notturni e gli autobus a lunga percorrenza. Dormire durante il viaggio, tra l’altro, ci permette di recuperare almeno in parte il tempo impiegato per raggiungere la destinazione.

Organizziamo il viaggio con altri fuori sede

Prima di affrontare la traversata della penisola in solitaria, lanciamo un messaggio nella chat dell’università o chiediamo ai colleghi se qualcuno ha in programma di raggiungere la nostra stessa regione.

Il car pooling può rivelarsi una soluzione interessante, specialmente per chi proviene da piccoli centri poco serviti dai mezzi pubblici. Condividere un’auto permette di distribuire le spese di carburante e autostrada, oltre a rendere più piacevole il tragitto.

Possiamo utilizzare anche le piattaforme dedicate ai passaggi in macchina, consultando le recensioni degli utenti, verificando le informazioni sul conducente e concordando preventivamente le modalità del viaggio, compreso lo spazio disponibile per i bagagli.

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Se invece ci separano da casa parecchie ore di treno, possiamo comunque cercare qualcuno con cui partire e verificare se esistono promozioni per chi viaggia in compagnia.

Facciamo i conti dalla porta di casa nostra a quella dei nostri genitori

Abbiamo trovato un volo a un prezzo sorprendentemente basso, ma l’aereo parte quando i mezzi pubblici della nostra città sono ancora fermi. Oppure arriva in un aeroporto dal quale raggiungere casa richiede due autobus e un passaggio di nostro padre. Quanto spenderemo effettivamente?

Per evitare di farci conquistare da una tariffa particolarmente allettante, prepariamo un piccolo prospetto delle spese dell’intero tragitto. Includiamo anche il bagaglio: le dimensioni dello zaino ammesso gratuitamente cambiano a seconda della compagnia e acquistare spazio supplementare direttamente in aeroporto può costarci caro.

Cerchiamo poi di alleggerire la valigia. Stiamo tornando nel luogo in cui probabilmente abbiamo lasciato metà dei vestiti accumulati durante l’adolescenza, perciò possiamo tranquillamente recuperare qualcosa dal nostro vecchio armadio.

Se abbiamo intenzione di portare dei regali, valutiamo la possibilità di acquistarli una volta arrivate oppure di farli recapitare direttamente all’indirizzo di famiglia. E, soprattutto, evitiamo di rimandare la prenotazione nella speranza di un miracoloso ribasso dell’ultimo minuto: a dicembre, con così tante persone in viaggio, improvvisare potrebbe essere la scelta più costosa.