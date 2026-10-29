Pechino Express 2027 lascia l’Oriente, il cast ufficiale: da Elisabetta Gregoraci alla fidanzata di Elodie

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elisabetta Gregoraci

Pechino Express cambia continente ma non perde il gusto per l’avventura. Dopo anni trascorsi a esplorare l’Asia, il reality di Sky è pronto a tornare in Sud America, dove era stata già girata l’edizione del 2016. Il cast ufficiale del 2027 è stato finalmente svelato e tra i nomi spiccano Elisabetta Gregoraci, pronta a mettersi alla prova insieme alla sorella Marzia, e Franceska Nuredini, ballerina finita sotto i riflettori per la sua storia d’amore con Elodie. Non mancano Rocco Siffredi con la moglie Rózsa Tassi, Benji e Fede e tanti altri protagonisti dello spettacolo e dei social. A guidare la spedizione sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca.

Elisabetta Gregoraci e la fidanzata di Elodie a Pechino Express

Tra le sorprese più interessanti della nuova edizione di Pechino Express c’è sicuramente la partecipazione di Elisabetta Gregoraci, che per questa avventura ha scelto una compagna davvero speciale: la sorella minore Marzia.

Le due sono legatissime, ma hanno personalità molto diverse. Elisabetta è abituata ai riflettori, alle telecamere e ai grandi eventi televisivi. Ha alle spalle anche l’esperienza al Grande Fratello Vip. Marzia, più piccola di due anni, lavora invece come agente immobiliare nel settore del lusso ed è anche imprenditrice nel campo delle ristrutturazioni.

Una è più esuberante e istintiva, l’altra riflessiva e riservata. Due caratteri opposti che potrebbero rivelarsi una risorsa preziosa oppure mettere alla prova la loro complicità durante il viaggio. Per Elisabetta sarà anche l’occasione di mostrarsi in una veste completamente diversa da quella glamour alla quale il pubblico è abituato.

A incuriosire molto è poi la presenza di Franceska Nuredini, ballerina professionista di 25 anni, conosciuta per aver lavorato nel corpo di ballo di importanti artisti, tra cui Elodie, con la quale ha intrapreso una relazione sentimentale.

Franceska parteciperà al programma insieme all’amica Ginevra Festa, anche lei ballerina professionista ed ex Velina di Striscia la Notizia. Le due condividono una lunga amicizia, consolidata tra prove, spettacoli e tournée musicali.

Per Franceska si tratta di un’esperienza televisiva importante, che potrebbe farla conoscere a un pubblico ancora più ampio, al di là dell’attenzione mediatica ricevuta nell’ultimo periodo per la sua vita privata.

IPA

Il cast ufficiale di Pechino Express 207

Il cast della nuova stagione è particolarmente variegato e riunisce personaggi provenienti da mondi molto diversi. Accanto alle sorelle Gregoraci e alle due ballerine, ci saranno altre otto coppie pronte ad affrontare la competizione.

Rocco Siffredi parteciperà con la moglie Rózsa Tassi. Sposati dal 1993 e genitori di Lorenzo e Leonardo, il celebre attore e l’ex modella ungherese metteranno alla prova un rapporto che dura da oltre trent’anni.

Benji e Fede, ovvero Benjamin Mascolo e Federico Rossi, porteranno in viaggio la loro amicizia. Dopo la separazione artistica del 2020 e la reunion del 2024, i due cantanti si preparano a condividere un’esperienza completamente diversa dai concerti e dagli studi di registrazione.

Alessia Lanza e Andrea Fratino rappresenteranno il mondo dei social. Lei è una delle content creator italiane più conosciute e conduce il podcast Mille Pare, mentre lui è seguito soprattutto per i contenuti dedicati al calcio.

Andrew Howe e Tommaso Marino saranno la coppia degli sportivi. Il primo è un ex campione europeo di salto in lungo, il secondo un ex cestista professionista, oggi commentatore di basket. Amici nella vita, conoscono bene il valore della competizione e del sacrificio.

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, componenti della rock band femminile Le Bambole di Pezza, porteranno nello show la loro energia e una complicità costruita attraverso anni di musica.

Angela “Bella Fisica” Lin e Alessandro Zhu sono madre e figlio. Lei è diventata una star dei social grazie ai video girati nel suo negozio romano, mentre Alessandro è spesso protagonista dei suoi contenuti.

Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, amici e creatori del podcast De Core, promettono ironia e spontaneità. Il primo è anche speaker radiofonico, il secondo musicista e autore.

A completare il cast ci saranno Riccardo De Marco, conosciuto come DeNa, e Maria Bosco, detta MeriBì, due divulgatori scientifici di Geopop. Lui è chimico, lei è laureata in matematica e ingegneria matematica, oltre ad avere un passato da pallanuotista professionista.

Dieci coppie, dunque, accomunate dalla voglia di mettersi in gioco, ma con esperienze, caratteri e rapporti personali profondamente differenti. Ed è proprio questa diversità a rendere imprevedibili gli equilibri della gara.

Ufficio Stampa Sky

Pechino Express 2027, le dieci coppie ufficiali

1. Elisabetta Gregoraci e Marzia Gregoraci

2. Franceska Nuredini e Ginevra Festa

3. Rocco Siffredi e Rózsa Tassi

4. Benji e Fede (Benjamin Mascolo e Federico Rossi)

5. Alessia Lanza e Andrea Fratino

6. Andrew Howe e Tommaso Marino

7. Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo (Le Bambole di Pezza)

8. Angela “Bella Fisica” Lin e Alessandro Zhu

9. Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti

10. Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì)

Pechino Express 2027, la nuova rotta in Sud America e quando va in onda

Pechino Express 2027 abbandona l’Oriente per approdare in Sud America, attraversando tre Paesi: Cile, Argentina e Brasile.

Per questo la nuova edizione si intitolerà Pechino Express-La rotta dei due Oceani, un riferimento al percorso che porterà i concorrenti da ovest a est, dall’Oceano Pacifico all’Atlantico.

Le coppie attraverseranno i deserti cileni e le montagne delle Ande, per poi raggiungere le pianure argentine e le celebri cascate di Iguazú. Il viaggio proseguirà nel Pantanal brasiliano, lungo le vie delle miniere d’oro, fino ad arrivare a Rio de Janeiro.

Tra paesaggi mozzafiato, tradizioni locali e condizioni di viaggio impegnative, i concorrenti dovranno dimostrare capacità di adattamento, resistenza e spirito di squadra. Ma, come sempre, il programma sarà anche un’occasione per conoscere culture lontane e confrontarsi con realtà profondamente diverse dalla propria.

La nuova stagione andrà in onda nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La data ufficiale di partenza non è stata ancora annunciata.

Confermato l’impegno solidale del programma: il premio finale sarà destinato a sostenere una ONG attiva nei territori attraversati.