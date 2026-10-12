Elisabetta Gregoraci concorrente a Pechino Express 2027, con chi sarà in coppia

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Elisabetta Gregoraci

Per Elisabetta Gregoraci potrebbe essere arrivato il momento di cambiare completamente scenario. Dopo anni tra televisione, eventi e tanta cronaca rosa, il prossimo impegno potrebbe portarla molto lontano dagli studi e red carpet. Secondo le ultimissime indiscrezioni, infatti, la showgirl sarebbe stata scelta per la nuova edizione di Pechino Express in onda su Sky nel 2027.

Ma chi è la persona che dovrebbe accompagnarla in questa avventura? Nessun volto televisivo conosciuto al suo fianco: Gregoraci partirebbe con la sorella Marzia, con cui condivide un rapporto molto stretto ma una vita professionale decisamente diversa. Per ora si tratta di voci di corridoio, ma ecco cosa sappiamo.

Elisabetta Gregoraci verso Pechino Express

A Pechino Express, lo sappiamo, non bastano simpatia e voglia di mettersi in gioco. Il programma porta le coppie lontano dalla loro quotidianità e le costringe a cavarsela tra spostamenti complicati, prove, imprevisti e decisioni da prendere spesso in pochi minuti. Ed è proprio in queste condizioni che emergono affinità, differenze di carattere e inevitabili momenti di tensione.

Per questo la possibile partecipazione di Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia incuriosisce. Le due sono molto legate, ma hanno percorsi molto diversi: la prima vive da anni sotto i riflettori, mentre Marzia è rimasta lontana dal mondo dello spettacolo e lavora come agente immobiliare, con una specializzazione nel settore delle proprietà di lusso.

La loro intesa familiare potrebbe quindi trasformarsi in un vantaggio, soprattutto nei momenti in cui servirà capirsi al volo. Allo stesso tempo, però, il programma avventuroso di Sky è anche il genere di esperienza capace di far saltare gli equilibri più rodati. Se fossero davvero loro le prime concorrenti, come reagiranno quando la stanchezza inizierà a farsi sentire o quando dovranno scegliere insieme quale strada prendere?

Per la showgirl si apre una nuova pagina in tv

Per Gregoraci si tratterebbe anche di un’esperienza diversa rispetto ai ruoli che l’hanno resa popolare. Stavolta non ci sarebbe un palco da condurre né una scaletta da seguire, ma una gara capace di mettere in primo piano carattere, ironia e capacità di adattamento.

Sul fronte personale, intanto, la showgirl continua a essere al centro dell’attenzione anche per la relazione con Lodovico Patti, l’imprenditore più giovane di lei con cui negli ultimi mesi ha ritrovato serenità sentimentale. Un periodo quindi particolarmente intenso, tra vita privata e nuovi progetti professionali.

La partecipazione a Pechino Express aggiungerebbe un tassello inatteso al suo percorso televisivo e potrebbe mostrare al pubblico un lato meno costruito e più spontaneo della sua personalità.

Cosa sappiamo della nuova stagione di Pechino Express

Per il momento non c’è ancora una presentazione ufficiale del cast completo, ma le registrazioni della nuova stagione di Pechino Express sarebbero previste per novembre. Alla guida del programma dovrebbe tornare Costantino Della Gherardesca, ormai presenza imprescindibile del format.

La messa in onda è attesa nel 2027 e nei prossimi mesi dovrebbero emergere anche i nomi delle altre coppie in gara. Intanto, se l’indiscrezione sarà confermata, Elisabetta e Marzia Gregoraci potrebbero avere tutte le carte in regola per incuriosire il pubblico. La vera sorpresa sarà capire se il loro legame riuscirà a trasformarsi nell’arma giusta per affrontare un viaggio che, puntata dopo puntata, mette alla prova anche le coppie più affiatate. Le due sorelle saranno abbastanza complici?