Simone Giannelli, quanto è alto il capitano della pallavolo maschile

La scheda della Federazione Italiana Pallavolo indica 200 centimetri per 89 chili: il capitano azzurro apre gli Europei a Napoli con la Svezia

Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

4 min di lettura

Chiedi a DiLei

Simone Giannelli, quanto è alto il capitano della pallavolo maschile
IPA
Simone Giannelli

Duecento centimetri esatti. Il palleggiatore, di solito, è il più basso del sestetto: alza per gli altri e resta fuori dalla foto del punto. Simone Giannelli i colleghi di ruolo li guarda dall’alto. Alle 21.05, in piazza del Plebiscito a Napoli, apre gli Europei di pallavolo maschile 2026 contro la Svezia: prima partita inaugurale di un Europeo giocata all’aperto.

Quanto è alto Simone Giannelli

La scheda ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo dice 200 centimetri per 89 chilogrammi. Simone Giannelli è nato a Bolzano il 9 agosto 1996 e ha compiuto 30 anni il mese scorso. In campo quei due metri si vedono: arriva su palloni che gli altri sfiorano e fa punti da solo, a muro e in battuta. Un palleggiatore che segna, nel ruolo, somiglia a una scortesia verso gli attaccanti. Il ct Ferdinando De Giorgi, tre Mondiali vinti nello stesso ruolo, ha liquidato la questione ricordando di essere stato “un palleggiatore piccolo”.

Chi è Simone Giannelli, cresciuto in una famiglia di tennisti

In casa Giannelli si gioca a tennis da tre generazioni. Il nonno Manlio Giannelli è stato un pioniere del tennis a Bolzano, il padre Paolo Giannelli fa il maestro, la madre è dentista. Prima del volley ha provato calcio, tennis e sci alpino, con una quindicina di gare vinte tra gigante e slalom. Verso gli undici anni ha seguito in palestra la sorella maggiore Martina Giannelli, che giocava in Serie C, e ha cambiato idea. A quindici anni si è trasferito da solo a Trento. A sedici era in campo in gara 5 di una finale scudetto, il 12 maggio 2013: l’età in cui di solito si tratta col padre per il motorino.

La carriera e i titoli in Nazionale

A Trento è rimasto fino al 2021 e ci ha vinto due scudetti: il secondo nel 2015, a diciotto anni, da MVP del campionato. Poi il trasloco a Perugia, dove è capitano dal 2024. La Champions League era l’unico trofeo che gli mancava: l’ha vinta nel 2025 e poi di nuovo l’anno dopo, insieme a scudetto, Mondiale per club e Supercoppa. Quattro trofei in una stagione, che per i non addetti ai lavori si traduce con “tanta roba”. Giacomo Sintini, che il palleggiatore lo faceva di mestiere, lo ha definito il più forte giocatore della storia.

In Nazionale è entrato nel 2015 e non ne è più uscito. A vent’anni era già sul podio di Rio 2016, con l’argento. La fascia da capitano gliel’ha messa Ferdinando De Giorgi dopo Tokyo 2020, e da lì sono arrivati l’oro europeo del 2021, il Mondiale del 2022 e il bis del 2025 nelle Filippine: MVP nei primi due, miglior palleggiatore nell’ultimo. In mezzo, l’argento europeo del 2023. Dopo la finale con la Bulgaria si è commosso in mondovisione, ed è l’immagine rimasta più dei set.

Ulivi, agriturismo e vita privata

Fuori dal campo il capitano fa l’agricoltore. Studia scienze dell’alimentazione e sta tirando su un agriturismo nei dintorni di Assisi, dove produce olio. Dice che era un sogno di famiglia, e la radice umbra è vera: il bisnonno materno era di Fossato di Vico. La compagna è Selly Montibeller, trentina, ex campionessa provinciale di salto in alto. Stanno insieme da anni e sono riusciti nell’impresa più rara del 2026: non raccontarlo online.

Il calendario dell’Italia agli Europei 2026

Dopo Napoli l’Italia chiude la Pool A al PalaPanini di Modena, entro il 17 settembre, contro Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ottavi e quarti a Torino dal 20 al 23, semifinali e finale a Milano il 25 e il 26. Chi alza il trofeo si prende anche il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Sportivi