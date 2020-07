Chi sono Andrea, Marco, Alessandra e Giovanni i figli di Ennio Morricone

editato in: da

Andrea, Marco, Alessandra e Giovanni sono i figli di Ennio Morricone, nati dal suo amore per Maria Travia. Era il 1956 quando i due si sposarono, decisi a non lasciarsi mai più, dopo un romantico incontro a Roma e il compositore che, con coraggio e determinazione, era rimasto accanto a Maria dopo un incidente.

Dall’amore fra la Travia e Morricone sono nati quattro figli, tutti di grande successo. Marco, che ha 63 anni, e la secondogenita Alessandra, che ne ha 59. Troviamo poi Andrea Morricone, che è un noto compositore e direttore d’orchestra, e Giovanni Morricone che ha 54 anni e lavora nel mondo del cinema.

“È stata bravissima lei a sopportare me – aveva raccontato qualche tempo fa il grande maestro, parlando della moglie Maria e della famiglia -. È vero, qualche volta sono stato io a sopportarla. Ma vivere con uno che fa il mio mestiere non è facile. Attenzione militare. Orari rigorosi. Giornate intere senza vedere nessuno. Sono un tipo duro, innanzitutto con me stesso e di conseguenza con chi mi sta attorno. Altrimenti i risultati non arrivano. Il successo viene certo dal talento, ma più ancora dal lavoro, dall’esperienza e, ripeto, dalla fedeltà: alla propria arte come alla propria donna. Mi sono dato la regola di dare il meglio, sempre. Anche se non sempre ci si riesce”.

Fra i figli di Morricone, Andrea è quello che ha scelto più di tutti di seguire le orme del padre. Ha iniziato a studiare musica sotto la sua guida, in seguito si è diplomato presso il conservatorio di Santa Cecilia di Roma, diventando compositore e direttore d’orchestra. Dal 1996 al 1998 è stato direttore artistico dell’Auditorium dell’Istituto Massimiliano Massimo nella Capitale, in seguito ha tenuto numerosi concerti sia in Italia che all’estero. Fra i suoi successi c’è anche la direzione dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’orchestra dell’Opera di Budapest. Negli anni Ottanta, Andrea ha collaborato con il padre Ennio Morricone per realizzare la colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore e nel 1990 il suo lavoro gli è valso un BAFTA.

Alessandra, Marco e Giovanni, proprio come lui, sono cresciuti immersi nell’arte grazie al loro famosissimo papà. Alessandra e Marco, più riservati, vivono lontano dai riflettori, mentre Giovanni ha scelto la strada del cinema, lavorando come regista e produttore.