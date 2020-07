Chi è Maria Travia, la moglie di Ennio Morricone

editato in: da

Maria Travia è la moglie di Ennio Morricone e la donna che è rimasta accanto al grande compositore sino alla fine. Il musicista è scomparso a 91 anni dopo una caduta che aveva causato la rottura del femore, ad annunciarlo in una nota Giorgio Assumma, amico e legale della famiglia.

“Ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità – ha spiegato -. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro, ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato. Ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività”.

Un amore, quello fra Ennio e Maria, nato quando erano giovanissimi e continuato per oltre 60 anni. La Travia è sempre stata accanto al marito, consigliandolo nelle scelte artistiche e lavorative, collaborando con lui e aiutandolo. Nel corso degli anni sono riusciti a creare un’intesa perfetta, fatta di incastri e di silenzi, di comprensione e di sodalizio artistico. Dal primo incontro, avvenuto a Roma, dove lei si era trasferita dalla Sicilia, non si sono più lasciati.

Erano gli anni Cinquanta e, come ha ricordato tempo fa Ennio Morricone, il loro amore si consolidò a causa di un incidente. “Maria ebbe un incidente, con la macchina di suo papà – aveva spiegato tempo fa il compositore al Corriere della Sera –. Un attimo di distrazione, e andò a sbattere. La ingessarono dal collo alla vita, come si faceva allora. Soffriva moltissimo. Io le sono rimasto vicino. […] E così, giorno per giorno, goccia dopo goccia, l’ho fatta innamorare”.

Cinque anni dopo la coppia si sarebbe sposata e dal matrimonio sarebbero nati quattro figli: Marco e Andrea, che hanno intrapreso una professione nel mondo della musica, Giovanni, sceneggiatore e regista, e Alessandra. “Mentre io componevo lei si sacrificava per la famiglia e i nostri figli […] – aveva svelato Morricone, parlando della sua Maria –. Per cinquant’anni ci siamo visti pochissimo: o ero con l’orchestra o stavo chiuso nel mio studio a comporre”. Un’unione inossidabile che è continuata sino alla fine.