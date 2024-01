Chi sono i BabelNova Orchestra, i musicisti in duetto con Dargen D’Amico a Sanremo 2024

Fonte: Ufficio stampa GDG Press BabelNova Orchestra

Tra i duetti che animeranno il palco del teatro Ariston durante la serata delle cover il 9 febbraio, sono moltissimi gli artisti che hanno scelto di esibirsi accompagnati dalle note di un’orchestra. Uno di questi è Dargen D’Amico, che pronto per cantare Onda alta, per la serata delle cover ha deciso di lanciarsi in un omaggio al grande Ennio Morricone insieme alla BabelNova Orchestra. Scopriamo chi sono i musicisti che saliranno sul palco dell’Ariston con il cantante più misterioso della kermesse.

Chi sono i BabelNova Orchestra

Un progetto che si definisce come “una Babele contemporanea che non teme il caos generato dalla pluralità di linguaggi ma trova nella musica la lingua madre che celebra la molteplicità di suoni dal Mondo”. BabelNova Orchestra è un mix di sonorità nuovo, nella forma e nello spirito, che spazia tra cinema, il teatro musicale e la musica classica seguendo l’Orchestra di Piazza Vittorio, ideata e creata nel 2002 da Mario Tronco e Agostino Ferrente in seno all’Associazione Apollo 11. Guidata dal contrabbassista Pino Pecorelli, BabelNova Orchestra è formata da 12 musicisti provenienti da tutto il mondo che, a seguito della scelta di Mario Tronco di iniziare un percorso artistico autonomo, si concentra sulla ricerca di nuovi linguaggi musicali.

Fonte: Ufficio stampa GDG Press

Un gruppo formato da musicisti anche di diverse generazioni, che aiutano il progetto a immergersi in nuove sonorità come il funk e l’urban, senza dimenticare il pop mediterraneo, il jazz, le chitarre rockeggianti.Formato da musicisti molto abili, l’orchestra vuole portare la musica a un livello coeso e cosmopolita: i componenti hanno già lavorato in contesti che spaziano dal cinema al teatro, collaborando con artisti e lavorando a progetti inediti.

BabelNova, a Sanremo con Dargen D’Amico

Un’aria fresca, cosmopolita, che lavora sulla bellezza e sulle sensazioni che solo la musica è in grado di dare. La scelta di Dargen D’Amico è azzeccatissima e, come tantissime delle sue esibizioni, inaspettata, in grado di lasciare non poca curiosità agli spettatori. Parlando della loro collaborazione per la serata delle cover, in cui orchestra e artista omaggeranno Ennio Morricone, Dargen ha raccontato: “Ho scoperto artisticamente i musicisti della BabelNova Orchestra una diecina di anni fa, quando suonavano nell’ Orchestra di Piazza Vittorio. Mi piaceva molto questo suono che nasce dal dialogo tra culture e ho continuato a seguire con curiosità l’evoluzione delle loro storie. Provo una forte passione per le fotografie e loro sono una fotografia del mondo e di come la musica sia un continuo viaggio di ritorno alla tradizione di ogni cultura.”

Entusiasmo anche condiviso dalla stessa orchestra, che punta sulla volontà di mostrare con la musica L’Italia multietnica che ci circonda: “Abbiamo scoperto in Dargen, artista che ha sempre rifiutato ogni limite e confine imposto all’arte, una sensibilità e un’attenzione rara verso le tematiche alle fondamenta del nostro percorso. E da subito abbiamo cominciato a fare il tifo per lui. La nostra nuova Orchestra, composta da musicisti che fanno dell’incontro e del confronto alla pari col diverso la propria ragione di vita, non può che essere onorata di muovere i suoi primi passi insieme a lui sul palco del tempio della canzone italiana, il Festival di Sanremo. Siamo un’Orchestra che racconta i molteplici volti di un’Italia ormai compiutamente multietnica, e poterlo fare suonando la musica dell’immenso Maestro Morricone con le intense parole di Dargen, è il regalo più grande che potessimo ricevere”.