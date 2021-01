Addio Nathalie, chi era la bellissima ex moglie di Alain Delon

editato in: da

Il suo vero nome era Francine Canovas, ma per tutti è sempre stata la splendida Nathalie Delon: unica donna ad essere riuscita a portare all’altare il divo francese, si è spenta il 21 gennaio 2021 all’età di 78 anni. A darne notizia è stato suo figlio, frutto proprio del suo amore con Alain Delon.

Francine è nata nel 1941 a Oujda, piccola cittadina del Marocco, quando il Paese era ancora un protettorato francese. Di origini spagnole, ha sempre condotto una vita molto semplice. Suo papà, dirigente di un’azienda di trasporti, ha abbandonato la famiglia quando lei aveva solo 8 mesi, così a farsi carico di tutto è stata sua mamma. Prima di incontrare il grande attore, si è sposata con un uomo di nome Guy Barthelemy, dal quale ha avuto la sua prima figlia Nathalie. Il matrimonio è però durato poco, e ben presto la giovane ha conosciuto Alain Delon.

La loro relazione ha suscitato grande scalpore: l’attore francese aveva da tempo una storia d’amore con la collega Romy Schneider, e ormai era per tutti scontato che i due sarebbero presto convolati a nozze. Invece, Alain ha posto fine alla loro turbolenta passione e si è sposato rapidamente con la splendida ragazza che, da quel momento, ha preso il nome di Nathalie Delon. Era il 1964, e in quegli anni lei era acclamata come una delle donne più belle del mondo.

Subito dopo le nozze, Alain e Nathalie si sono trasferiti negli Stati Uniti: il 30 settembre dello stesso anno nasce a Los Angeles il loro unico figlio, Anthony Delon – anch’egli destinato a diventare un attore di grande successo. La famiglia è tornata presto a Parigi, dal momento che il divo francese ha visto sfumare i suoi impegni oltreoceano. E nel 1967 Nathalie ha debuttato sul grande schermo, grazie al film Frank Costello faccia d’angelo (in cui ha recitato accanto a suo marito). La sua carriera d’attrice è continuata sino alla fine degli anni ’80, nonostante la fine del matrimonio con Alain Delon.

Il divorzio, arrivato nel 1969, ha in effetti dato vita ad un grande clamore: l’attore francese, subito dopo la separazione, ha iniziato a frequentare la collega Mireille Darc, conosciuta poco prima sul set di un film. Nathalie ha in seguito avuto altri flirt molto famosi, in particolare con Eddie Fisher e con Richard Burton – entrambi all’epoca avevano già alle spalle un matrimonio con Elizabeth Taylor.

Il 21 gennaio 2021, Nathalie si è spenta a Parigi, da tempo malata di cancro. Suo figlio Anthony ha rilasciato solo poche parole per darne notizia, poi ha condiviso su Instagram un semplice messaggio d’addio.