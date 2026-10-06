Barbara D’Urso pronta a tornare in pista a Ballando? Gli indizi su Instagram

In una storia su Instagram la conduttrice e giurata di "Ballando con le Stelle" si è mostrata in compagnia di Giuseppe Sanfilippo, uno dei ballerini dello show

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Barbara D'Urso

La pista di Ballando con le Stelle l’ha conquistata: Barbara D’Urso non riesce proprio a dire addio alle scarpette da ballo, tanto da mostrarsi nella palestra dello show insieme a Giuseppe Sanfilippo, maestro in questa edizione di Aurora Ramazzotti. La conduttrice e nuova giurata del programma di Milly Carlucci sta lanciando degli indizi su Instagram per un ritorno sulla pista da ballo? Ancora è presto per scoprirlo, anche se lei stessa ha svelato che si scoprirà tutto a tempo debito.

Barbara D’Urso, sorpresa a Ballando con le Stelle?

È tornata a Ballando con le Stelle, ma stare seduta dietro il bancone della giuria potrebbe non bastarle. Dopo essere stata una delle protagoniste della scorsa edizione, questa volta Barbara D’Urso ha cambiato prospettiva: niente prove estenuanti e palette alzate per lei, almeno sulla carta. Eppure, osservando ciò che sta condividendo sui social, viene spontaneo chiedersi se non abbia già voglia di rimettere le scarpe da ballo.

Barbara del resto con i social ha sempre avuto un rapporto speciale. E anche questa volta sono le sue storie di Instagram ad attirare l’attenzione dei più curiosi. La conduttrice si è mostrata infatti in compagnia di Giuseppe Sanfilippo, maestro di Aurora Ramazzotti, in una delle palestre dello show.

“Finalmente sei tutta mia”, scherza il ballerino accanto a lei. “Sono tornata da te”, dice sorridente Barbara, che aggiunge con fare sibillino: “Ma se sapessero cosa mi stai facendo studiare… Non si può dire!“. Ed è la stessa D’Urso a mettere ancora di più carne al fuoco, spiegando che si capirà tutto “a un certo punto”, mentre il maestro le fa eco dicendo: “Vedranno, vedranno!”.

Al momento è tutto avvolto nel mistero e non c’è alcun annuncio ufficiale di una nuova esibizione. Ma a Ballando con le Stelle le sorprese sono di casa e la presenza di Barbara in giuria rende più semplice immaginare un’incursione dall’altra parte dello studio. Magari soltanto per una sera, per un momento speciale costruito da Milly Carlucci.

Il giudizio su Ornella Muti e la battuta di Simona Ventura

Solo pochi giorni fa D’Urso aveva annunciato personalmente il suo ritorno nel programma, questa volta nelle vesti di giurata, dopo mesi di indiscrezioni. Aveva anche voluto mettere a tacere le voci su presunti cachet stellari e richieste da diva, spiegando di aver accettato la proposta già durante l’estate. Ora il nuovo ruolo le permette di vivere Ballando da una posizione completamente diversa. Ma dimenticare la pista, evidentemente, non è così semplice.

A rendere ancora più interessante un eventuale ritorno al ballo c’è quanto accaduto durante la prima puntata. Barbara D’Urso si è trovata a giudicare Ornella Muti, in coppia proprio con Pasquale La Rocca, il maestro che l’aveva accompagnata nella precedente edizione. Di certo nel ruolo di giurata non è stata particolarmente generosa. Pur riconoscendo la bellezza dell’attrice, ha spiegato di non aver percepito fino in fondo interpretazione e passione nel tango, aggiungendo di conoscere bene ciò che La Rocca è capace di tirare fuori dalla propria partner. Un giudizio che ha provocato anche qualche fischio in studio.

A quel punto Simona Ventura ha colto l’occasione al volo: “Non è che sei un po’ gelosetta?“. Una battuta che Barbara non ha gradito, respingendo qualsiasi retroscena personale e sottolineando di essere lì per giudicare e non per alimentare battutine e insinuazioni. Il siparietto però ha riacceso i riflettori sul rapporto costruito nella scorsa edizione tra Barbara e Pasquale.

E proprio Pasquale La Rocca non sembra aver preso benissimo il giudizio della sua ex allieva. Come raccontato a La Volta Buona, dopo la puntata il ballerino ha difeso la performance realizzata insieme a Ornella Muti, sottolineando che l’esibizione era arrivata al pubblico in studio e, secondo lui, anche a quello da casa. L’attrice però ha preferito smorzare la polemica: “L’importante è averlo fatto bene, che Pasquale sia contento, che alla gente sia piaciuto, poi tutto il resto…”.