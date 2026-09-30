Barbara D’Urso, la verità su Ballando con le Stelle: “Tante fake news”

IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso torna a sorpresa in un video pubblicato su TikTok (poi condiviso anche nelle storie di Instagram) con “due notizie importantissime, due buste shock”. E sì, una di queste riguarda Ballando con le Stelle, di cui si è abbondantemente parlato in questi ultimi mesi. La conduttrice intende far chiarezza, raccontando “tutta la verità” sulla sua partecipazione al dancing show di Rai 1 e smentendo le varie “fake news” circolate finora.

Barbara D’Urso sbarca su YouTube

La primissima novità annunciata da Barbara D’Urso è il suo arrivo su YouTube, piattaforma nella quale – onestamente – non ci saremmo mai aspettati di vederla. La conduttrice ha deciso di aprire il proprio canale (lo trovate digitando semplicemente nome e cognome), creando così uno spazio per i suoi fan.

“Potrò incontrarvi, finalmente, potremo parlarci – dice nel video -. Possiamo ridere, possiamo ballare, possiamo cantare. Posso fare quello che mi pare, possiamo fare insieme quello che ci pare”. Senza troppi giri di parole, D’Urso conferma la volontà di avere un posto per sé e per chi l’ha sempre seguita con affetto nella sua lunga carriera. Come si suol dire, chi fa da sé, fa per tre: non trovando uno spazio altrove, meglio crearselo.

La conduttrice ha aggiunto anche un’altra novità: il format Storie Incredibili, che pubblicherà proprio nel suo neonato canale YouTube con un episodio a settimana, a partire dai prossimi giorni.

La verità sulla partecipazione a Ballando con le Stelle

Se tutto questo è di per sé una bella “busta shock”, quella vera arriva subito dopo. Barbara D’Urso ha intenzione di dire tutta la verità sul suo coinvolgimento a Ballando con le Stelle 2026, dopo settimane (anzi, mesi) di voci di corridoio più o meno veritiere (lei parla proprio di “fake news”).

“Da luglio, agosto, anche settembre sono state dette tantissime cose (…). Molte, moltissime di queste cose non erano vere. Sono uscite tante fake news (…). Leggevo, me le mandavano, le ascoltavo, sorridevo, riflettevo. Le ho assorbite. Voi sapete che io non replico mai, non rispondo mai (…) ma è arrivato il momento di raccontare tutta la verità, tutto il percorso che da fine giugno mi ha portato fino a oggi insieme a voi”.

“Ho deciso di fare una diretta sul mio nuovo canale e vi racconterò per bene tutto il percorso fino ad adesso, dicendo solo e unicamente la verità. Io posso sapere la verità e nessuno potrà mai smentirla“.

In aggiornamento…