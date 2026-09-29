Barbara D’Urso a Ballando 2026 al posto di Selvaggia Lucarelli, il silenzio social e la “trattativa conclusa”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli

Sembra arrivata finalmente a una conclusione la serrata trattativa per portare Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: dopo aver vestito i panni di concorrente nella scorsa edizione dello show, la conduttrice partenopea dovrebbe sedere in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli, impegnata attualmente con il Grande Fratello Vip. Sui social, tuttavia, i diretti interessati non hanno lasciato trapelare nulla.

Barbara D’Urso in giuria a Ballando con le Stelle: trattativa conclusa

Le indiscrezioni si susseguono da settimane, ma la tanto attesa conferma sembra essere arrivata: secondo Giuseppe Candela, Barbara D’Urso sarà una delle giurate della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per il giornalista di Dagospia, l’accordo di massima tra l’azienda di Viale Mazzini e la popolare conduttrice era già stato raggiunto da mesi, ma mancava l’ok a livello economico.

Le parti si sarebbero finalmente venute incontro sulla cifra del cachet, e la conferma ufficiale dovrebbe arrivare da Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Difficile fare previsioni sulla somma: tuttavia, la Rai avrebbe stabilito per ogni giurato un compenso per edizione con un tetto massimo di 30mila euro. Che sia stata fatta un’eccezione per Barbara, vista la sua grande popolarità?

Barbara D’Urso a Ballando, il silenzio sui social

Nonostante la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle sia quasi certa, sui social del dancing show non trapelano indizi. L’annuncio di tutti i concorrenti della prossima edizione del programma era arrivato proprio attraverso la pagina Instagram, ma nel caso della nuova giurata l’azienda sembra aver scelto l’effetto sorpresa.

La stessa Barbara ha preferito la via del silenzio: la conduttrice non si è mai sbilanciata, anche quando le indiscrezioni sul suo coinvolgimento nel cast di Ballando si sono fatte sempre più insistenti.

La notizia, infatti, era nell’aria da diversi mesi: D’Urso è approdata alla corte di Milly Carlucci lo scorso anno come concorrente dopo una lunga pausa dal piccolo schermo e, pur non essendo riuscita a trionfare, aveva lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori. Un successo impossibile da ignorare, che avrebbe quindi convinto i vertici Rai a offrirle un posto in giuria.

Ballando con le Stelle, la giuria e le novità

Barbara D’Urso sostituirà quindi Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle. La giornalista ha infatti salutato il dancing show di Rai1 per tornare a ricoprire i panni di opinionista nel Grande Fratello Vip, accanto a Cesara Buonamici. Il suo percorso a Mediaset, tuttavia, non sembra fermarsi al reality di Ilary Blasi: Selvaggia condurrà infatti anche la prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Oltre alla Lucarelli, anche Fabio Canino ha lasciato il suo ruolo di giurato a Ballando con le Stelle dopo 17 anni. A valutare i concorrenti saranno invece Alberto Matano, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di “giudice del tesoretto”; Carolyn Smith, confermata presidente; Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Paolo Belli, infine, pur essendo ancora parte del cast dello show, resterà dietro le quinte: coinvolto in un incidente in cui è rimasto ucciso un uomo, il musicista non apparirà in video.