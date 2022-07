Giorgia Soleri e Victoria De Angelis, “sfida” di bellezza su Instagram: le foto pazzesche

Fonte: Ansa Maneskin in black&white al Circo Massimo: i look che ci hanno fatto impazzire

Instagram è il terreno fertile per condividere scatti mozzafiato e incuriosire i propri followers. E così nelle ultime ore Giorgia Soleri e Victoria De Angelis hanno pubblicato alcuni scatti che le ritraggono in tutta la loro bellezza. La prima ha condiviso alcuni vecchi ricordi sulle stories, la seconda un carosello in bianco e nero: bellezze differenti ma uniche, che hanno davvero stupito tutti.

Giorgia Soleri e Victoria De Angelis: gli scatti Instagram

Mandare in visibilio i social pubblicando scatti mozzafiato è ormai prassi comune per i volti noti dello spettacolo, della televisione e della musica. Ritrarsi in tutta la propria bellezza è un modo per arricchire il proprio profilo con fotografie pazzesche.

Su Instagram, nelle ultime ore, abbiamo assistito in particolare ad una “sfida” di bellezza a distanza tra due giovani e talentuose ragazze: Giorgia Soleri, scrittrice, influencer, fidanzata con il frontman Damiano, e la bassista dei Maneskin Victoria De Angelis.

Entrambe hanno condiviso alcuni scatti mozzafiato che le ritraggono in tutta la loro bellezza e sensualità. Giorgia Soleri ha utilizzato le Instagram stories del proprio profilo per ricondividere alcuni scatti del passato, con la nostalgica didascalia “mi manca tanto fotografarmi”. Due scatti super sensuali in bianco e nero risalenti al 2019, in costume intero e con i tatuaggi ben in vista.

Dall’altro lato, Victoria De Angelis ha pubblicato un carosello di 7 scatti anch’essi in bianco e nero, che la ritraggono in primo piano. A corredo del post Instagram un cuore nero, e i suoi followers non hanno potuto fare altro che apprezzare le fotografie attraverso una valanga di like e commenti. Una “battaglia” a suon di bellezza e libertà che non ha vincitrici: ognuna, a modo suo, incanta e conquista.

Giorgia Soleri e Victoria De Angelis: il rapporto con Damiano

Bellezze a confronto, così diverse e così uniche, per due delle donne più importanti nella vita di Damiano David. Giorgia Soleri, con la quale fa coppia fissa da ormai diversi anni (anche se lo abbiamo saputo solo dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2022), è una giovane e popolare influencer e scrittrice, nota per il suo pieno sostegno al femminismo. Ha da poco pubblicato una raccolta di poesie intitolata La Signorina Nessuno, che ha voluto pubblicizzare attraverso un fitto elenco di appuntamenti in giro per l’Italia, prima di risultare positiva al Covid a inizio luglio.

Dall’altro lato c’è Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che in questi anni ha conosciuto solo e soltanto il successo così come gli altri membri. Importantissimo e speciale il rapporto con Damiano con il quale, assieme a Thomas ed Ethan, sta scalando le vette del rock mondiale con successi prestigiosi e continui riconoscimenti. Icona di libertà, si è spesso fatta immortalare in topless attraverso intimi scatti social, come gli ultimi che l’hanno vista in vacanza assieme a Thomas ed Ethan per ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni. Un inno alla bellezza, alla libertà e alla rivendicazione del proprio corpo contro ogni critica o inutile polemica. E non c’è niente di più vero.