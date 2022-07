“È successo”: Giorgia Soleri ha il Covid, come sta: il suo messaggio

Fonte: IPA Giorgia Soleri ha dovuto anullare alcuni eventi perché ha il Covid

È un’estate piena di impegni quella di Giorgia Soleri che, dall’uscita della sua raccolta di poesie La signorina nessuno, sta facendo un vero e proprio tour toccando tantissime città italiane. Ma ora è arrivato lo stop, infatti l’influencer e scrittrice ha voluto avvisare i suoi fan di essere risultata positiva al Covid. Per lei, dunque, ci sarà un periodo forzato a casa per guarire e riprendersi dai sintomi.

Giorgia Soleri rivela di essere positiva al Covid, come sta

Impegnatissima nel lungo tour promozionale del suo primo libro, Giorgia Soleri ora deve prendersi un periodo di stop forzato. Infatti ha annunciato, attraverso le sue storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, di essere risultata positiva al Covid.

“È successo“, ha scritto a corredo di una foto nella quale mostra il risultato positivo del test. Subito ha dovuto modificare la serie di appuntamenti che la vedevano impegnata in questi giorni. La sera stessa, ad esempio, doveva essere presente a un dibattito a Siena in merito all’iter di approvazione della proposta di legge per il riconoscimento della Vulvodinia e Neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti, ma ha fatto un intervento da remoto.

Saltati, per il momento, i prossimi appuntamenti legati alla promozione di La signorina nessuno. Infatti ha già annullato le date di Roma, quella di Polignano a Mare e di Gallipoli. Da questo si può supporre che non sarà neppure al Circo Massimo per una delle date più emozionati del tour dei Måneskin. Il gruppo, infatti, salirà sul palco di Roma, la loro città, il 9 luglio. Un appuntamento molto atteso, che vede la band romana esibirsi nella propria città dopo aver fatto ballare e cantare nei festival più importanti e durante gli eventi più prestigiosi.

Giorgia Soleri, poi, ha voluto spiegare ai suoi tantissimi follower come sta: “Sì, sono sintomatica al momento. Niente febbre ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi, spossatezza e stanchezza. Come una brutta influenza. Do al mio corpo il tempo di riposare e recuperare, prendendomi cura di lui in ogni modo possibile. Mi dispiace tanto per tutte le persone che si erano organizzate per partecipare agli eventi dei prossimi giorni, recupereremo appena possibile, promesso”.

Giorgia Soleri, i messaggi dell’influencer e scrittrice

In queste ultime settimane Giorgia Soleri ha fatto molto parlare di sé. Tema principale la libertà, un argomento che sta molto a cuore all’influencer e scrittrice che, nelle sue tante battaglie, porta avanti messaggi inclusivi e che stimolano al dibattito.

Al centro dell’interesse, questa volta – ma se vogliamo potremmo anche dire nuovamente – i peli. Giorgia Soleri non ha mai nascosto il fatto di non depilarsi, ma tant’è, ogni volta che si mostra e si nota che è “al naturale”, scatena commenti. E, sempre a tema di libertà, in questi ultimi giorni ha sensibilizzato anche su quella di mostrarsi. Questo dopo che Instagram le ha censurato una foto in cui si scorgeva un pochino di seno, abilmente coperto con le mani. La ragione? Secondo il social violava le linee guida “in materia d’adescamento di adulti”.

Insomma Giorgia Soleri porta avanti e a testa alta le sue tante battaglie, siano esse in merito alla salute fisica o mentale, oppure quelle legate al rispetto di sé e a come si vuole essere. Senza filtri, senza barriere, senza timore di giudizio.