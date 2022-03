I Måneskin annunciano il tour mondiale. Ma rinunciano alle date in Russia

I Maneskin a Los Angeles: pazzi e irriverenti. E dove suonano le camere costano fino a 1600 euro a notte

Ormai non hanno più bisogno di presentazioni, e non solo in Italia. I Måneskin continuano la loro scalata verso un successo sempre più grande, e questa volta hanno puntato davvero in alto con un tour mondiale. L’annuncio è arrivato attraverso i loro profili social, e non potevano che rendere orgogliose tutte quelle persone che li hanno sostenuti sin dall’inizio, da quando erano quattro ragazzi per lo più sconosciuti ma già con un grande talento che, però, era destinato a crescere anno dopo anno. Nel post pubblicato per annunciare a tutti la notizia, anche un pensiero sulla situazione attuale in Ucraina che li ha portati a prendere una ferma decisione sulle date del tour in Russia.

Måneskin, il tour mondiale

Non poteva esserci annuncio più bello per i Måneskin stessi e per i loro fan che vedono giorno dopo giorno la loro amata band scalare le vette del mondo. E non per modo di dire, perché nel 2022 partirà ufficialmente il loro primo tour mondiale che toccherà anche l’America.

“Vi annunciamo con grande emozione che il nostro Loud Kids Tour si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale!”, hanno scritto sul loro profilo Instagram. Il tour partirà quindi il 22 ottobre 2022 da Seattle e si protrarrà fino al 2023, passando per città come San Francisco, Toronto e Miami. “Il Loud Kids Tour è cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. Mentre la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta. Abbiamo inoltre aggiunto alcune nuove date per tutti coloro che non sono riusciti a prendere i biglietti in tempo”, hanno scritto.

Un traguardo davvero incredibile in soli pochi anni, dalle strade di Roma fino al Coachella (in cui si esibiranno nell’estate 2022), attraverso un breve percorso che ha toccato X Factor, Sanremo e l’Eurovision Song Contest. In Italia, per ora, i quattro giovani ragazzi non hanno rivali e probabilmente non ne avranno perché sarebbe difficilissimo, se non impossibile, pareggiare un successo come questo considerando soprattutto le tempistiche.

Måneskin, perché rinunciano alle date in Russia

Nel post pubblicato dai Måneskin per annunciare il loro tour mondiale, non è passata inosservata la parte in cui dichiarano di rinunciare alle date in Russia. Non era imprevedibile come scelta, ma la loro è stata una conferma in un discorso sincero sulla condizione del popolo ucraino: “Non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia”, queste le loro parole che non lasciano molti dubbi, accompagnate da un’ultima frase che è un grido di pace sentito: “Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre”.

Måneskin, i premi e gli eventi nel 2022

Non c’è solamente il tour mondiale a mettere la ciliegina sulla torta a una carriera come quella dei Måneskin, perché la band sarà protagonista di eventi mondiali che chiunque sognerebbe. Tra i tanti, ci sarà l’esibizione agli iHeart Music Awards il prossimo 22 marzo a Los Angeles, in cui sono tra i nominati nelle categorie Best New Pop Artist, Tik Tok Bop of the Year e Best New Alternative Artist.

Ma non solo, perché i Måneskin saranno presenti anche a grandi eventi di fama mondiale come il Coachella, Lollapalooza, Reading & Leeds, Rock in Rio, Pinkpop e Rock Im Park & Rock Am Ring.