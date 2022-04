Giorgia Soleri pubblica il suo primo libro (con dedica d’amore di Damiano)

Ci sono sogni che vanno tirati fuori dal cassetto e fatti diventare realtà. Magari giacciono a lungo tra i desideri da realizzare e i pensieri del tipo “mi piacerebbe, ma…”, però poi arriva quel momento in cui renderli reali diventa un passaggio importante e un regalo che si fa a se stessi.

E questo lo sta bene Giorgia Soleri, che ha annunciato la realizzazione del suo primo libro di poesie e lo ha fatto con un’emozione palpabile e contagiosa.

Giorgia Soleri, l’annuncio del libro di poesie

Giorgia Soleri – a quanto pare – stava lavorando a questo progetto da tantissimo tempo, un libro di poesie che verrà pubblicato con il titolo La signorina Nessuno e che sarà disponibile a partire dal 5 maggio (casa editrice Vallardi). La sua gioia e il grande lavoro che c’è dietro emergono dalle parole che ha condiviso attraverso il proprio account Instagram.

Nel lungo post, a corredo del quale ha condiviso alcuni scatti, si può leggere: “Sono anni che penso a questo momento. Anni che immagino nei minimi dettagli la copertina, il rumore delle pagine quando vengono sfogliate, il profumo che sprigionano – ha scritto -. Anni che mi ripeto le cose da dire, come dirle, che parole usare, cosa raccontare, come esprimere la mia infinita felicità. Anni che penso a come presentare La signorina Nessuno e ora che quel tanto agognato momento è arrivato, mi ritrovo esterrefatta e ammutolita. Forse non si è mai pronti a condividere la realizzazione di un sogno, e incredula non faccio altro che sfogliare le pagine di un libro che nella mia testa esiste da anni”.

La modella e influencer racconta che il progetto ha preso vita nel 2018, ma che lei si dedica alla poesia dal 2006. E lo spettro di emozioni è ampio e le comprende tutte, dall’entusiasmo al timore: “Sarei ipocrita a dire che non sono spaventata ad aprire una parte tanto intima e profonda di me, ma nel primo giorno del 2021 scrivevo “ho imparato che quando fa paura, è quasi sempre la scelta giusta” ed è così che, entusiasta e terrorizzata, ho il piacere di presentarvi, finalmente: La Signorina Nessuno”.

Scorrendo le foto si possono vedere screen di chat, la dedica all’inizio del libro (che recita: “A mia mamma che avrebbe sempre voluto scrivere un libro di poesie e a mio padre che non ne ha mai letta una”), fino a parole dolcissime che gli aveva scritto il fidanzato Damiano, cantante dei Måneskin.

Giorgia Soleri, i messaggi di supporto e quello speciale di Damiano

Nel carosello di immagini che accompagnano l’annuncio del romanzo ci sono messaggi di supporto da parte di sua mamma, di persone care e anche del fidanzato, Damiano dei Måneskin. Lui le ha dedicato parole dolcissime, simbolo di un amore che è forte e profondo e che è fatto di tante cose come il supporto reciproco nei momenti che contano. Nella dedica si legge: “A Giorgia, mia poetessa preferita, mia fidanzata e mia amica. Ti amo, mi hai cambiato la vita”. Un pensiero stupendo, datato 2018 (quindi quando La signorina Nessuno stava iniziando a prendere forma), tra i tanti, che ha condiviso la modella.

Ora il suo sogno è vicino a diventare realtà e lei ha mostrato (ancora una volta) le sue emozioni più profonde.