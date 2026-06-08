Un posto al sole, le anticipazioni del 9 giugno 2026: Rosa si riavvicina a Damiano. Ma non dimentica Pino

Ufficio stampa - Un posto al sole Rosa e Damiano in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che da anni appassiona il pubblico. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie. Ecco le anticipazioni di martedì 9 giugno 2026.

Nella puntata precedente dell’8 giugno 2026

Lunedì 8 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Una notizia inaspettata da parte di Pino colpisce profondamente Rosa, mentre resta da capire se l’aspro litigio con Damiano rientrerà o se è destinato ad acuirsi ulteriormente. Intanto, tra Diego e Lorenza crescono complicità e intesa, ma non tutti vedranno di buon occhio la nuova cameriera del Vulcano. Sul fronte sentimentale, sembra arrivato il momento della riappacificazione tra Bice e Sergio; tuttavia, per Mariella e Guido la loro serata speciale riserverà imprevisti e non tutto filerà come previsto.

Anticipazione della puntata del 9 giugno 2026

Ferri è deciso ad approfondire come e perché Mori sia passato a un’altra emittente radiofonica. Cristina vive una profonda disillusione rispetto all’amicizia con Valentina e Leo, che cercherà a tutti i costi di recuperare terreno. Damiano e Rosa si riavvicineranno, ma lei ha davvero dimenticato del tutto Pino? Intanto Bice è avvilita per il comportamento di Sergio e le loro vicende continuano a intralciare la vita matrimoniale dei poveri Guido e Mariella.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’8 al 12 giugno.