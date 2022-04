Damiano dei Maneskin, Giorgia Soleri in cura a Bergamo: su Instagram parla della malattia

Brit Awards, il look dei Maneskin fa centro: la provocazione di Damiano

Ci hanno messo un po’ a uscire allo scoperto, ma fin da subito Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri sono diventati una delle coppie più amate dello spettacolo: innamorati di quell’amore che riesce a trasmettere molto anche a terzi, nonostante sia poco sbandierato ai quattro venti, i due ragazzi sono stati protagonisti di un argomento importante, quello della malattia di Giorgia. Nelle ultime stories sul suo profilo Instagram, ha risposto ad alcune domande da parte dei follower e ha parlato delle cure a Bergamo e del rapporto con Damiano.

Giorgia Soleri, le parole sulla malattia

Giorgia Soleri, la bellissima fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha parlato della sua malattia rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram. Lo ha fatto in un modo maturo e utile, proprio perché il suo problema potrebbe essere quello di tantissime altre ragazze giovani che potrebbero riscontrare difficoltà nella loro vita.

Giorgia, a cui sono state diagnosticate l’endometriosi e la vulvodinia, precedentemente aveva mostrato sul suo profilo la foto della cicatrice post operazione, parlando di come fosse invalidante e quanto tempo ci sia voluto affinché venisse riconosciuto il suo stato di salute. Sofferenze fisiche e psicologiche, portate avanti per lunghi anni. Adesso, costantemente in cura e dopo l’operazione, ha risposto ad alcune delle domande da parte dei follower su instagram. “Mi sono state tolte aderenze, focolai, e noduli che l’endometriosi aveva creato”, ha spiegato la fidanzata di Damiano, aggiungendo che dovrebbe rioperarsi qualora ci fosse una recidiva e dovesse tornare ad avere dolori lancinanti.

Ma Giorgia non pensa a come sarebbe stata la sua vita senza la malattia, che lei definisce sfiancante e straziante, più che altro si sofferma a pensare a come sarebbe stata la sua vita se le avessero diagnosticato la malattia in tempo, evitandole quindi anni di sofferenze.

Giorgia Soleri e l’amore per Damiano

La relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri è tra le più amate nel mondo dello spettacolo: riservati ma al punto giusto, hanno iniziato a condividere pubblicamente alcuni momenti della loro vita insieme da poco. Lui tanto sfrontato sul palco quanto riservato nella vita privata, lei costantemente presente al suo fianco senza mai interferire con la vita lavorativa di lui.

A chi le chiede se abbia mai avuto paura che la popolarità rovinasse la sua relazione, Giorgia Soleri risponde: “Mai”. Un grande amore confermato dalle risposte che ha dato ai suoi follower. Il suo esempio più grande di vita? Il suo compagno. E alla domanda sulla sensazione di sentirsi fortunata per un compagno che non l’ha abbandonata nonostante la malattia, invalidante sotto molti aspetti, Giorgia ha risposto: “Mi sento fortunata per averlo al mio fianco, per la persona che è, per il suo supporto, per ciò che ogni giorno imparo da lui, per il tipo di rapporto che abbiamo e per tante altre cose”, specifica prima di inserire un “Ma”.

Già, perché Giorgia giustamente non si sente fortunata per non essere stata abbandonata, perché se un rapporto è realmente solido e si vive un amore maturo non ci dovrebbe essere neanche il pensiero di tale pericolo. “Amarsi è un’altra cosa”, ha spiegato. E loro si amano davvero tanto.