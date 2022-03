Damiano e Giorgia, la foto che fa “invidia”: il loro amore bellissimo

Damiano dei Måneskin, icona di stile 2021: 10 look leggendari

Damiano David è forse, a memoria storica, il ragazzo più invidiato e desiderato d’Italia. Invidiato perché a poco più di 20 anni, con i Maneskin, ha raggiunto quello che sarebbe difficile ottenere in una intera vita e carriera: ha vinto Sanremo, l’Eurovision Song Contest, un EMA, ha suonato con (o meglio per) i Rolling Stones. E desiderato perché, bello e stiloso come il sole, non solo ha creato un nuovo modo di essere e presentarsi al pubblico, ma è riuscito nella difficile impresa di piacere trasversalmente a tutte, da 10 a 90 anni. Teenager, ventenni, mamme, nonne: le donne sono pazze di lui.

Ma Damiano non è solo bello e affascinante, Damiano non è mai scontato o superficiale. È questo a fare la differenza da tanto modellini “bidimensionali”. Lo ha dimostrato anche nelle sue scelte sentimentali. Da un paio di anni a questa parte avrebbe potuto collezionare storie e storielle con groupie, colleghe, influencer, modelle. Solo nello showbiz italiano, per non parlare di quello Usa, più una celeb ha espresso esplicitamente la sua attrazione per lui. Che invece, tanto sfacciato sul palco, quanto timido nel privato, ha sempre custodito gelosamente la sua privacy, salvo scoprire dopo due anni che era ( ed è) felicemente fidanzato con Giorgia Soleri.

E arriviamo al dunque: Giorgia non è una influencer-modella qualunque. Non è solo una bella ragazza. È una ragazza tosta, che da tempo combatte per sensibilizzare con quello che è stato il suo calvario per anni, la vulvodinia, che le sue stories e video su Instagram non li fa per pubblicizzare creme, prodotti di bellezza o beveroni detox, o per ostentare borse o stivali, ma per raccontare la sua sofferenza passata, per aiutare chi sta male come lei, ma non sa a chi rivolgersi o come farsi aiutare.

E che silenziosamente, segue Damiano in giro per il mondo da parecchio tempo, senza rubargli la scena o levargli luce. Così come lui la accompagna alle manifestazioni a agli eventi legati alla sua missione.

Sono bellissimi Damiano e Giorgia, inutile girarci intorno. E il loro sentimento è palese, evidente, non è una bolla di sapone, non è marketing o pubblicità per entrambi. Il loro amore è bello e vero, e le poche foto che pubblicano sui social lo testimoniano. Vederli insieme, così complici e innamorati, è un balsamo per gli occhi e per il cuore.