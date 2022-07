Victoria, festa e topless con i Maneskin. Ma manca Damiano (in tutti i sensi)

Fonte: Ansa Maneskin in black&white al Circo Massimo: i look che ci hanno fatto impazzire

Giornate all’insegna del relax e del divertimento quelle dei Maneskin, che si stanno godendo il meritato riposo tra una tappa e l’altra del tour che li sta portando in giro per il mondo. Victoria De Angelis ha condiviso tra le sue storie di Instagram degli scatti che la ritraggono in compagnia dei suoi amici e dei colleghi Ethan e Thomas. Nessuna traccia invece di Damiano, lontano in questo momento dagli altri membri della band.

Victoria De Angelis, festa in piscina e topless con gli amici

Come qualsiasi altra ragazza della sua età, Victoria De Angelis si sta godendo l’estate insieme ai suoi amici. La bassista dei Maneskin sta trascorrendo le sue vacanze tra feste in piscina, cene al chiaro di luna, sfoggiando come sempre i suoi – diventati ormai iconici – topless.

Lo aveva già fatto qualche giorno fa, quando su Instagram aveva pubblicato le sue foto a seno nudo insieme alle amiche, che ovviamente hanno fatto impazzire i suoi follower. In quell’occasione aveva coperto i capezzoli con delle stelline nere per rispettare il regolamento della piattaforma e gli scatti hanno fatto il giro del web. Anche questa volta la musicista – che ama le provocazioni e non ha paura di mostrare il suo corpo – ha condiviso tra le storie alcune foto di queste giornate all’insegna della libertà e del divertimento.

Victoria infatti ha immortalato amici e colleghi durante le vacanze che sta trascorrendo in loro compagnia: con lei ci sono anche Thomas Raggi e Ethan Torchio, rispettivamente chitarrista e batterista dei Maneskin, come dimostrano le foto sui social. Non poteva mancare naturalmente un altro topless della De Angelis, che fa capolino tra una storia e l’altra. Anche in questo caso la censura è d’obbligo, ma è bastata una stellina a risolvere il problema.

Grande assente – impossibile non notarlo – Damiano David: non c’è traccia del cantante della band tra le storie di Victoria, cosa che non è sfuggita agli osservatori più attenti.

Fonte: Instagram

Vacanze per i Maneskin, Damiano grande assente

Il frontman del gruppo non è apparso tra gli scatti della collega: in vacanza insieme a lei tra un bagno e una birra a bordo piscina ci sono certamente Ethan e Thomas, gli altri due membri dei Maneskin, ma di Damiano neanche l’ombra. Il ragazzo è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata, e di rado condivide momenti della sua quotidianità.

In realtà anche lui si sta concedendo qualche giorno di pausa dopo il successo del concerto del Circo Massimo: qualche giorno fa il cantante ha condiviso una foto pubblicata dalla fidanzata Giorgia Soleri, che lo ha immortalato durante una cena romantica. La coppia ha sempre cercato di vivere la storia d’amore lontana dai riflettori e dal clamore social, pubblicando pochissimi scatti insieme.

Ogni tanto però i due aprono una piccola finestra sulla loro relazione, che procede a gonfie vele. Evidentemente Damiano e Giorgia stanno trascorrendo le loro vacanze insieme, godendosi queste giornate di relax e piene d’amore, prima di riprendere i propri impegni, lontano da tutto e tutti.