La Volta Buona, Barbara D’Urso fa arrabbiare Pasquale La Rocca. “Lui si è ribellato”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

C’eravamo tanto amati. Ma a Ballando con le Stelle basta un giudizio meno generoso per incrinare vecchie complicità. Il primo caso dell’edizione 2026 coinvolge Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, un anno fa uniti sulla pista (e fuori, tanto che si parlò addirittura di un flirt) e ora su fronti diversi. A innescare tutto è stato il commento della conduttrice sull’esibizione di Ornella Muti, quest’anno in coppia proprio con il ballerino campano. Un giudizio tecnico, ha assicurato l’ex regina di Mediaset, che però ha provocato prima la battuta di Simona Ventura e poi la reazione del suo ex maestro di danza dietro le quinte e raccontata a La Volta Buona.

Barbara D’Urso critica Ornella Muti, Pasquale La Rocca non ci sta

Dopo la prima esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso non ha nascosto le proprie perplessità. “Ornella è bellissima, avevi la faccia tirata e spaventata, ma bellissima. Quello che sinceramente non mi è arrivata…la passione non mi è arrivata“, ha commentato la conduttrice napoletana.

Parole che hanno subito acceso Simona Ventura: “Non è che sei un po’ gelosetta?”. Il riferimento era naturalmente a La Rocca, maestro di D’Urso nella precedente edizione del programma. Carmelita ha però respinto qualsiasi lettura personale del suo giudizio: “Se avesse ballato con Luca Urso l’avrei detto, poi ognuno può interpretare come vuole”.

Un botta e risposta che ha riportato inevitabilmente al centro dell’attenzione il passato condiviso dalla D’Urso e La Rocca. Lei, però, ha ribadito che il suo ruolo impone di giudicare ciò che vede sulla pista, senza lasciarsi condizionare da rapporti e un passato in comune.

La questione, poi, non si è chiusa con la diretta. Dietro le quinte, le telecamere de La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, hanno raggiunto Ornella Muti e Pasquale La Rocca per raccogliere le loro reazioni.

L’attrice ha preferito ridimensionare il caso: “L’importante è averlo fatto bene, che Pasquale sia contento, che alla gente sia piaciuto, poi tutto il resto…”. Più significativo, invece, l’atteggiamento di Pasquale, che è apparso alquanto contrariato. L’inviato Domenico Marocchi, ricostruendo quanto accaduto, ha sottolineato come Barbarella fosse stata “un po’ corta di manica” nel giudizio.

La Rocca non ha nascosto un certo disappunto: “Per me vale il risultato, la performance è arrivata a tutti nello studio e credo anche a casa. Se a una persona non è arrivata, ce ne faremo una ragione“.

Si è parlato dunque di un commento “soggettivo”. “Lo è, perché non ha parlato di tecnica, però… va bene così”, ha assicurato Pasquale. Dello stesso avviso Ornella: “Va bene così, ripeto, non si può piacere a tutti. A lei sono piaciuta meno, che devo fare? Mi devo suicidare?”.

“Pasquale si è ribellato”, è stata la sentenza di Rossella Erra nello studio di Caterina Balivo dopo la visione del filmato. Una reazione che, però, secondo gli ospiti sarebbe dovuta arrivare nel momento del confronto con la giuria e non a telecamere accese nel backstage.

“Sarebbe carino che la prossima volta si ribellasse davanti alla giuria“, ha osservato l’ex maestro di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro, riferendosi alla reazione arrivata soltanto dopo la puntata. E ha rincarato la dose: “Un pochettino di palline me le aspettavo, se non sei d’accordo con Barbara lo dici lì, non dopo”.

Il commento di Naike Rivelli su Barbara D’Urso

A rendere la vicenda ancora più delicata c’è il passato tra Barbara D’Urso e la famiglia Muti. Negli anni non sono mancate frizioni (anche dal punto di vista legale) e proprio per questo l’incontro sulla pista di Ballando con le Stelle era particolarmente atteso.

A chiarire il clima è stata ci ha pensato Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che sempre ai microfoni de La Volta Buona ha confermato il superamento dei vecchi rancori. Una pace che sembrava avere definitivamente chiuso il passato. O quasi.

L’ultimo giudizio di Barbarella potrebbe aver cambiato tutto. E dopo le parole di Todaro, alla prossima esibizione gli occhi saranno puntati non soltanto sulla pista, ma anche sulla reazione di La Rocca davanti ai voti della giuria…