Fonte: iStock Come domare i capelli crespi

Quante volte hai passato ore davanti allo specchio, cercando di domare una chioma ribelle? Il crespo è un problema comune che colpisce donne con ogni tipo di capelli: lisci, mossi o ricci. Quell’effetto indomabile e spesso opaco può rovinare anche le giornate più serene. M a non temere: con i giusti accorgimenti e qualche trucco naturale, non sarà più un nemico invincibile. È questo l’obiettivo di Esla, luxury brand per l’hair care di HSA Cosmetics, che propone una linea di prodotto specifica per i capelli crespi realizzata con un approccio formulativo sostenibile ed etico.

Cos’è il crespo e perché è un problema diffuso

Il crespo è quella fastidiosa sensazione di capelli gonfi e ruvidi, difficile da gestire e ancora più difficile da ignorare. Chiunque abbia mai provato a lisciare i propri capelli solo per vederli gonfiarsi al primo segnale di umidità conosce bene questa lotta. Non importa se i tuoi capelli sono lisci, mossi o ricci: il crespo colpisce tutti, con intensità diverse. Ed è ancora più frustrante quando hai passato ore a curarli e loro sembrano ribellarsi a ogni tuo sforzo.

Perché diventano crespi? Le cause sono molteplici e spaziano da fattori esterni come l’umidità e l’inquinamento, a quelli interni come la secchezza o l’utilizzo di prodotti sbagliati. Quando i capelli non ricevono abbastanza idratazione o vengono danneggiati, le cuticole si aprono, lasciando filtrare l’umidità che li rende gonfi e indisciplinati. Ecco perché parliamo di una battaglia comune, ma che si può vincere con le giuste strategie.

Da cosa deriva il crespo nei capelli

La scienza dietro il crespo è immediata: tutto si riduce alla struttura dei capelli. Le cuticole, lo strato esterno dei capelli, agiscono come una barriera protettiva. Quando sono chiuse, la chioma appare liscia e luminosa. Ma quando si aprono, l’umidità penetra all’interno, gonfiando i capelli e creando quell’effetto crespo che ci fa così disperare.

Oltre all’umidità, sono anche altri i fattori che possono contribuire al problema. L’uso eccessivo di strumenti di calore, come piastre e phon, o di prodotti chimici aggressivi indebolisce la struttura del capello, lasciandolo fragile e secco. Anche il sole può giocare un ruolo, disidratando i capelli con un’esposizione prolungata, soprattutto nei mesi estivi in cui i danni prodotti dai raggi diventano inevitabili. Non va meglio in inverno, in cui l’umidità raggiunge livelli elevatissimi.

Come contrastarlo

La buona notizia? Il crespo si può prevenire, almeno in parte. Una corretta idratazione è infatti fondamentale: scegli shampoo e balsami delicati, privi di solfati e ricchi di ingredienti nutrienti, naturali e bilanciati. Anche evitare l’uso frequente della piastra o proteggere i capelli con un termoprotettore aiuta a mantenere le cuticole chiuse. E per asciugarli, preferisci l’asciugamano in microfibra, meno aggressivo rispetto al cotone classico.

Esistono poi prodotti specifici per contrastare il crespo, come balsami, maschere nutrienti e trattamenti leave-in. La linea cosmetica dedicata all’anti-crespo di Esla aiuta a ripristinare l’equilibrio idrico dei capelli, proteggendoli e rendendoli più disciplinati. Ma la vera magia avviene grazie alla sinergia degli attivi naturali, formulati con ingredienti come la fitocheratina e l’olio di jojoba, alleati preziosi per una chioma perfetta.

La fitocheratina vegetale, un alleato naturale contro il crespo

Si tratta di un ingrediente naturale che simula la cheratina – presente nello shampoo, nel balsamo e nella maschera anti-crespo Esla – una proteina già presente nei capelli e responsabile della loro forza ed elasticità. Questa versione vegetale, ottenuta da fonti naturali, è un vero toccasana per chi cerca di rinforzare i capelli, donando loro maggiore struttura e resistenza. Grazie alla sua composizione, agisce in profondità senza appesantire la chioma.

Una delle migliori fonti di fitocheratina è il trattamento bio-enzimatico di canapa e riso. Questo processo consente di ottenere un ingrediente ricco di proteine e amminoacidi, in grado di nutrire i capelli in modo delicato ma efficace. La fitocheratina non solo riduce il crespo, ma migliora la texture complessiva dei capelli, lasciandoli morbidi e lucenti.

L’olio di jojoba, un tesoro naturale per idratazione e protezione

Tra gli ingredienti anti-crespo più amati c’è senza dubbio l’olio di jojoba, che Esla integra nella sua linea di prodotti. Questo olio, estratto dai semi dell’arbusto di jojoba, è ricco di vitamine e acidi grassi essenziali. Le sue proprietà idratanti sono ideali per tutti i tipi di capelli, aiutando a riparare i danni e a prevenire la perdita di idratazione.

Questo attivo naturale non solo nutre le lunghezze e protegge il cuoio capelluto, ma crea una barriera protettiva che riduce l’effetto crespo e protegge dai danni esterni, perfino dalla tanto temuta umidità. A differenza di altri oli, non appesantisce il fusto, rendendolo ideale anche per chi ha capelli sottili. Il risultato? Una chioma setosa, luminosa e sempre in ordine.

La mission dell’azienda, bellezza naturale e sostenibile

Dietro ogni prodotto naturale e innovativo c’è una missione importante: Esla è un’azienda che ha fatto della bellezza consapevole la sua filosofia. Con una forte attenzione alla sostenibilità, il brand di HSA Cosmetics utilizza ingredienti naturali e biologici – con un approccio quasi medicale con l’introduzione dell’hairceutical – per creare prodotti che rispettano non solo i tuoi capelli, ma anche l’ambiente.

La cura dell’azienda si focalizza inoltre sulla qualità del packaging blu, elegante e distintivo oltreché sostenibile, e di una texture piacevole da usare e da applicare con una profumazione gradevole che regala un’esperienza rilassante in salone ma anche in casa. Per la linea anti-crespo, è stata concepita una piramide olfattiva avvolgente, con una nota persistente di iris, vaniglia e muschio bianco che sorprendono dopo le note fresche e agrumate (limone, frangipane, mughetto, gardenia, pesca, brezza oceanica) del primo naso.

Rivolgersi a Esla significa scegliere prodotti che combinano efficacia e responsabilità. Dalla fitocheratina vegetale all’olio di jojoba, ogni ingrediente è selezionato con cura per offrirti il meglio della natura. Perché la bellezza non è solo ciò che vediamo nello specchio, ma anche un atto di rispetto verso il Pianeta.