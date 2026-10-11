Siero anticaduta capelli. Se come me sei disperata con l’arrivo dell’autunno è arrivato il momento di provarne 5

Con l'arrivo dell'autunno stai perdendo tantissimi capelli? La soluzione è non disperarsi e provare subito un siero anticaduta!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori sieri anticaduta capelli su Amazon

Inutile girarci intorno: la caduta dei capelli preoccupa tutte. Soprattutto quando, con l’arrivo dell’autunno e la fine dell’estate, ci ritroviamo centinaia di capelli sulla spazzola ogni volta che ci pettiniamo. Per me è un vero e proprio incubo, soprattutto perché ho capelli fini e lisci, che puntualmente sottopongo a sedute intense di maschere e oli, rischiando solo di appesantirli.

Mi sono chiesta quale fosse la soluzione giusta in questi anni e alla fine ho iniziato a scoprire il mondo dei sieri anticaduta. Per capire come funzionano partiamo dalle basi. La caduta dei capelli rappresenta un fenomeno che ci preoccupa, ma che è assolutamente normale entro alcuni limiti.

Il ciclo naturale di crescita infatti ci porta a perdere in modo fisiologico 50-100 capelli al giorno. Il problema arriva quando questo processo viene intensificato da fattori come carenze nutrizionali, squilibri ormonali oppure lo stress. In questo caso è fondamentale agire in modo mirato, prendendosi cura del cuoio capelluto.

E qui entrano in gioco i sieri anticaduta. Questi trattamenti agiscono in profondità, direttamente sulla cute, rinforzando al massimo i follicoli e favorendo la crescita. Non fanno miracoli – attenzione – ma è scientificamente provato che possono dare ottimi risultati. Come agiscono? Semplicemente rinforzano il collagene che si trova intorno al follicolo, inoltre stimolano il microcircolo, prolungando così la fase anagen, ossia quella di crescita del capello.

Col tempo ho scoperto sieri anticaduta non solo efficaci, ma anche utili per combattere la perdita dei capelli senza appesantire la chioma e rendendola più forte. Ecco la mia personale lista.

Kérastase Genesis siero anticaduta

Impossibile non conoscerlo: il siero Kérastase Genesis è un must per limitare la caduta dei capelli e favorirne la crescita. Un trattamento quotidiano che conta oltre 9mila recensioni in grado di garantire risultati ben visibili in sole sei settimane.

La formula contiene Aminexil, un ingrediente che aiuta ad ancorare i capelli al cuoio capelluto, rendendoli più forti e sani. Troviamo poi la radice di zenzero e cellule native di stella alpina, ma anche caffeina, arginina, niacinamide tocoferolo e resveratrolo.

Offerta Siero anticaduta Kérastase Siero fortificante anticaduta

La mia opinione.

Questo siero è davvero una bomba e vale tutti i soldi spesi. La cosa che ho apprezzato di più è la consistenza. Il gel resta dove lo metti e non cola sulla fronte, come accade spesso con altri sieri. Si applica facilmente utilizzando una pipetta dosatrice, direttamente sul cuoio capelluto. Il consiglio è quello di usarlo mattina o sera, tutti i giorni, con costanza, massaggiando qualche minuto.

Vichy Dercos siero anticaduta

Il siero anticaduta Vichy Dercos ha una formulazione simile a quella del siero Kérastase. Anche qui troviamo l’Aminexil all’1,5%, unito ad un estratto di zenzero e niacinamide. Il siero riduce la caduta dei capelli, ma soprattutto stimola la crescita. La formula è priva di siliconi e a rapido assorbimento. Con un ciclo di applicazioni da cinque a sette a settimana per circa dodici settimane.

La mia opinione.

Partiamo da un presupposto importante. La costanza in questi casi è essenziale. Dunque se pensate di usarlo due volte e avere una crescita straordinaria dei capelli state sbagliando. Questo siero funziona e fa il suo lavoro, ma è importante utilizzarlo sempre, meglio se combinato agli altri prodotti della linea Dercos.

Siero anticaduta a rilascio graduale Protoplasmina

Se cerchi un prodotto “da farmacia”, il siero anticaduta Protoplasmina è quello che ti serve. A rilascio graduale, ha una formula a base di Biomimetic Keratin, un complesso densificante che permette di riprodurre la cuticola del capello, rinforzandolo. Contiene inoltre vitamine essenziali e antiossidanti ad azione elasticizzante.

La mia opinione.

Ero un po’ scettica, soprattutto perché nella formulazione manca l’Aminexil che, come ho imparato presto a capire, è un ingrediente essenziale per aiutare a rinforzare la chioma e a renderla più folta. Dopo i primi utilizzi però questo prodotto mi ha davvero stupito. Consigliano di usarlo ogni tre giorni e di ripetere il ciclo completo tre volte all’anno come mantenimento. Il profumo è ottimo e i risultati arrivano.

L’Oréal Professionnel Paris Siero Rinforzante

Torniamo al nostro amato Aminexil con questo siero anticaduta di L’Oréal che contiene anche mentolo e tocoferolo, due ingredienti che donano al cuoio capelluto una sensazione di pulizia e freschezza, stimolando la crescita dei capelli.

La mia opinione.

Altra grande verità: i sieri anticaduta non fanno miracoli. Soprattutto questo che garantisce buoni risultati, ma certo non ti farà diventare Raperonzolo. Lo consiglio soprattutto a chi ha una cute grassa e capelli che si sporcano facilmente. Va massaggiato sul cuoio capelluto diviso in sezioni e umido, usando la punta delle dita. Già in un mese ho riscontrato buoni risultati con molti meno capelli che finivano sulla spazzola ogni volta che li pettinavo. Per l’ispessimento non ho rivelato grandi cambiamenti, ma credo serva più tempo.

Biopoint Speedy Hair siero

Avevo provato lo shampoo Speedy Hair di Biopoint e mi aveva fatto un’ottima impressione, così mi sono decisa a provare anche il siero. Va fatta una premessa importante: diversamente dagli altri sieri questo promette di aumentare la crescita dei capelli e la densità della chioma. Dunque si può usare sommato ad un trattamento anticaduta o come mantenimento.

L’ingrediente base è l’estratto di alga rossa insieme a pantenolo, arginina e taurina che idratano le lunghezze, le rinforzano e donano luminosità. La promessa? Un allungamento di 2,25 centimetri al mese.

Offerta Siero anticaduta Biopoint Siero concentrato anticaduta

La mia opinione.

Il prodotto mi piace anche se applicarlo ogni mattina sui capelli lavati e tamponati è un po’ faticoso per chi va sempre di fretta (e soprattutto per chi non si fa lo shampoo tutti i giorni). Di sicuro aiuta a rinforzare i capelli ed è un trattamento che, nel lungo periodo, fa il suo dovere. Il consiglio? Usatelo insieme alla maschera e allo shampoo della stessa linea.

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