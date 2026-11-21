Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Le candele natalizie più amate in sconto

Poche cose creano la magia delle feste come il profumo di cannella, biscotti e legna che arde in salotto. Col Black Friday su Amazon abbiamo selezionato 5 candele natalizie + 1 chicca in offerta: idee regalo perfette da mettere sotto l’albero (o da accendere subito) risparmiando fino al 40%.

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La più venduta: Yankee Candle “Christmas Cookie”

In cima alle classifiche di Amazon ogni dicembre, Christmas Cookie avvolge la casa con la dolcezza dei biscotti alla vaniglia burrosi appena sfornati. Con gli sconti attivi in questi giorni è il regalo sicuro con cui andare a colpo d’occhio.

Yankee Candle Yankee Candle Christmas Cookie

La più avvolgente: Yankee Candle “Spiced Orange”

Se cerchi la fragranza che più di tutte sa di pomeriggio d’inverno in famiglia, la giara grande Spiced Orange è imbattibile. Mescola la vivacità degli agrumi canditi con il calore dello zenzero, della cannella e dei chiodi di garofano, regalando fino a 150 ore di atmosfera natalizia.

Yankee Candle Yankee Candle Spiced Orange

La più fruttata: Yankee Candle “Red Apple Wreath”

Perfetta come pensierino sotto i 20 euro per amiche e colleghe, la giara piccola Red Apple Wreath unisce la freschezza delle mele dolci all’aroma festivo di cannella, noci e acero. Piccola nel prezzo, ma capace di profumare intensamente tutta la stanza.

Yankee Candle Yankee Candle Red Apple Wreath

La più elegante: Yankee Candle ”Sparkling Cinnamon”

È il grande classico speziato delle feste e oggi vanta uno dei ribassi più alti della categoria. La giara grande Sparkling Cinnamon sprigiona il profumo caldo e festivo dei bastoncini di cannella uniti a un pizzico di chiodi di garofano, garantendo fino a 150 ore di durata a un prezzo stracciato.

Offerta Yankee Candle Sparkling Cinnamon

La più golosa: Yankee Candle “Salt Caramel”

Golosi e golose all’ascolto, siamo qui per voi, Per chi ama le fragranze dolci e irresistibili che ricordano i dessert delle feste, la giara grande Caramello Salato è una vera coccola. Unisce note calde di zucchero caramellato, vaniglia e un pizzico di sale marino, profumando intensamente il salotto.

La scelta della redazione (+1): WoodWick “Fireside”

Quando vogliamo davvero davvero coccolarci e trasportaci in una baita in montagna pur rimanendo all’interno della nostra Redazione, ci lasciamo avvolgere da WoodWick Fireside. Grazie al suo speciale stoppino in legno naturale che, bruciando, ricrea il rilassante scoppiettio del camino. Le note di ambra, vetiver e muschio regalano subito l’atmosfera di uno chalet di montagna.

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