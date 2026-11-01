Chi era Ciara Mageean, il successo nell’atletica e una vita davanti: “Ci mancherà profondamente”

Aveva 34 anni e tutta la vita davanti, Ciara Mageean. Dal successo nell'atletica al grande amore per il suo Thomas, la ricordiamo in tutto il suo splendore

IPA Ciara Mageean

È un primo novembre ancor più grigio, dopo la notizia della morte di Ciara Mageean. Il mondo dello sport si è stretto in un abbraccio commosso per la scomparsa della talentuosa mezzofondista irlandese, spentasi a soli 34 anni, pochi mesi dopo aver toccato il cielo con un dito grazie ai suoi memorabili trionfi sportivi. La campionessa ha dovuto arrendersi a un male incurabile, che l’ha portata via nel fiore degli anni. A diffondere la notizia è stata la famiglia, con un messaggio condiviso sui social.

L’annuncio della famiglia e il cordoglio del mondo dello sport

“Alle 6:30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata dai suoi cari – si legge su Instagram -. Amatissima figlia, sorella, moglie e amica, ci mancherà profondamente”. Così la famiglia ha annunciato al mondo di aver perso la sua preziosa Ciara.

“Il suo coraggio, calore e spirito lasceranno un’eredità duratura”, scrive Athletics Ireland, facendo eco all’Olympic Federation of Ireland: “Oltre ai suoi numerosi successi sportivi, ha ispirato un’intera generazione con il suo calore umano, la sua umiltà, il suo talento e la sua determinazione. La sua passione per lo sport e il suo fiero impegno nel rappresentare l’Irlanda le hanno fatto guadagnare il rispetto e l’affetto di compagne di squadra e avversarie in tutto il mondo. La Federazione Olimpica Irlandese porge le sue più sentite condoglianze al marito Thomas, ai genitori Catherine e Christopher, alla famiglia e ai numerosi amici del mondo dello sport. Il nostro pensiero va a tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene in questo momento di profondo dolore”.

Parole di cordoglio anche dalla FIDAL: “Profondamente colpito dalla notizia, il presidente FIDAL Stefano Mei, interpretando il sentimento del Consiglio Federale e di tutta l’atletica italiana, porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Ciara Mageean e alla Federazione irlandese di atletica”.

L’atletica e la consacrazione a Roma 2024

Classe 1992, Ciara Mageean era nata a Portaferry, nella contea di Down, in Irlanda del Nord. Sin dall’adolescenza aveva dimostrato una passione viscerale per la corsa ed è da qui che, passo dopo passo, aveva costruito una carriera di primissimo piano nel mezzofondo.

Specialista dei 1.500 metri piani, la fuoriclasse irlandese ha scalato le gerarchie internazionali con determinazione e sacrificio, conquistando il bronzo continentale ad Amsterdam nel 2016 e l’argento a Monaco di Baviera nel 2022, oltre a rappresentare la sua nazione ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e Tokyo 2020.

Il momento più luminoso della sua carriera era arrivato il 9 giugno 2024 sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma, dove aveva fermato il cronometro a 4’04″66, regalando all’Irlanda un oro europeo atteso dai tempi della storica Sonia O’Sullivan.

La diagnosi e la forza di andare avanti

Dietro i trionfi in pista, la vita ha riservato a Ciara Mageean una prova durissima. Nel maggio 2025, mentre preparava nuovi traguardi dopo aver dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Parigi per un infortunio, l’atleta aveva ricevuto una diagnosi devastante: un tumore all’intestino al quarto stadio, con metastasi diffuse a fegato e polmoni. Lei stessa aveva scelto di rendere pubblica la malattia nel luglio 2025, affrontando il percorso terapeutico con la stessa grinta dimostrata nelle gare.

Ben diciotto cicli di chemioterapia, paure e speranze, tutto raccolto nella sua autobiografia. Così Ciara ha trasformato la sofferenza in uno strumento di sensibilizzazione.

Le nozze con Thomas Moran, il suo grande amore

Nonostante la gravità della malattia e il peso delle cure, Ciara Mageean non ha mai smesso di credere nella bellezza e nell’amore. Ed è stato anche merito di Thomas Moran, ex compagno di allenamento e partner fedele per oltre 10 anni, che le aveva chiesto la mano durante le festività natalizie del 2024.

Si erano sposati da pochissimo, nel mese di ottobre 2026, con una cerrimonia intima presso il municipio di Belfast, seguita da una gioiosa festa al Darver Castle, circondati dagli affetti più stretti.