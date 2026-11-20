Il Black Friday è arrivato ed è l’occasione per rendere la casa ancora più bella e accogliente

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Con le offerte Black Friday puoi acquistare il robot aspirapolvere e tantissimi altri elettrodomestici a prezzi incredibili

C’è un periodo dell’anno in cui non vediamo l’ora di rinnovare casa e sappiamo che per farlo non dobbiamo spendere una fortuna: quel momento è arrivato ed è il Black Friday Amazon. Fino al 30 novembre puoi acquistare elettrodomestici o dispositivi a prezzi incredibili. Ecco le offerte da tenere d’occhio.

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La migliori offerte sugli elettrodomestici per la cucina

La cucina è il luogo in cui trascorriamo più tempo, in cui amiamo sperimentare nuove ricette o concederci un piccolo peccato di gola. Il Black Friday Amazon 2026 rende questi momenti ancora più piacevoli grazie agli sconti.

I prodotti must della redazione:

Clicca qui per la macchina del caffè Philips

Clicca qui per il bollitore elettrico della Philips

Clicca qui per la friggitrice ad aria Bosh

Clicca qui per la planetaria Kenwood

Clicca qui per il set di pentole e padelle Lagostina

Clicca qui per il forno a microonde Hisense

Per te che la mattina non riesci a iniziare la giornata senza un buon caffè, la LatteGo di Philips attraverso il display touch screen ti permette di selezionare le tue bevande preferite: con un solo gesto scegli l’intensità e la lunghezza dell’espresso. Ti piace il cappuccino? Potrai assaporare la bevanda calda e con una schiuma liscia come la seta. Imperdibile se consideri che ti costa quasi la metà.

Offerta Philips LatteGo Macchina caffè automatica

Se non sei amante del caffè, sempre Philips ha una soluzione per te e anche in questo caso davvero conveniente. Il bollitore elettrico ha un design essenziale che si integra in ogni cucina e ti aiuta a preparare fino a 7 tazze di tisane e tè grazie alla sua capacità di 1,7 litri. Quando l’acqua è pronta si spegne in automatico per garantire il massimo della sicurezza.

Offerta Philips Daily Bollitore elettrico

Portare in tavola piatti gustosi e sani è possibile con le offerte del Black Friday e con la friggitrice ad aria Bosh da 6 litri. Il suo punto di forza sono i sette programmi preimpostati per preparare carne, pesce, patatine, dolci e verdure. Con il display touchscreen selezioni facilmente anche la funzione scongelamento e mantenimento in caldo, inoltre puoi regolare temperatura e timer.

Offerta Bosch friggitrice ad aria Friggitrice ad aria da 6 litri

Tra gli investimenti da fare durante questi sconti c’è la planetaria Chef XL della Kenwood. Con un solo apparecchio prepari pane, pizza, dolci amalgamando gli ingredienti in modo omogeneo e a una velocità che si adatta in base alla tipologia di lavorazione attraverso una semplice manopola.

Stai già pensando al pranzo di Natale? Con il set di pentole di Lagostina avrai tre casseruole, due padelle antiaderenti con manici in silicone da usare anche in forno e tre coperchi. Praticamente l’indispensabile per un pasto coi fiocchi.

Offerta Lagostina Optispace Set pentole e padelle

Se cerchi una soluzione semplice per riscaldare o scongelare pietanze in pochi minuti il forno a microonde Hisense è tra gli essenziali del Black Friday Amazon. Con i suoi 5 livelli di potenza potrai anche cimentarti nella cottura di carne o verdure.

Offerta Hisense Forno a microonde

Robot e aspirapolvere per una casa sempre in ordine

Amazon nelle sue offerte non ha pensato solo agli elettrodomestici per la cucina, ma anche a quelli che renderanno le pulizie più semplici e in alcuni casi perfino piacevoli.

Gli elettrodomestici scelti dalla redazione

Vuoi una casa pulita, senza fatica e senza spendere una fortuna? Il robot Lefant M260 è l’acquisto furbo da fare durante il Black Friday. Oltre allo sconto incredibile, avrai un apparecchio che rimuove la polvere e lava via lo sporco (anche quello più resistente) mentre tu ti rilassi o sei fuori casa. Tramite l’app puoi decidere se escludere zone specifiche e programmare gli orari di funzionamento per una pulizia personalizzata.

Offerta Lefant M210 Omni Robot aspirapolvere lavapavimenti

La scopa elettrica senza fili Hoover Flex rende le pulizie quotidiane veloci e facili. Il tubo flessibile ti permette di pulire sotto i mobili bassi senza doverti piegare, mentre la spazzola anti-twist previene il groviglio di capelli e peli durante la pulizia.

La pulizia dei vetri è la faccenda che lasciamo sempre alla fine perché sono difficili da far diventare splendenti. Il robot Ecovacs Winbot Mini assicura una pulizia approfondita anche sulle macchie ostinate e su tutta la superficie, compresi i bordi. Una soluzione da provare se hai grandi finestre perché agisce in totale sicurezza.

Divani e materassi devono essere puliti periodicamente, soprattutto se soffri di allergie o se hai bambini in casa. La soluzione al tuo problema è l’aspirapolvere per tappezzeria Cecotec che con una sola passata elimina lo sporco e disinfetta grazie al suo getto di vapore: per divani e poltrone come nuovi.

Offerta Cecotec Aspirapolvere per tappezzeria con vapore

Casa calda e accogliente con stufette e accessori anti-freddo

Con l’inverno alle porte, le temperature si abbasseranno sempre di più. Per rendere casa e l’ufficio caldi e accoglienti è il momento di approfittare delle offerte del Black Friday Amazon 2026 e fare incetta di stufette e termoventilatori, così ti godrai il calduccio senza spendere una fortuna.

I prodotti per una casa cozy scelti dalla redazione:

Acquista qui il termoventilatore compatto Rowenta

Acquista qui il portasciugamani elettrico Cecotec

Acquista qui il radiatore a olio Midea

Acquista qui il termoconvettore elettrico Ardes

Alzarsi la mattina ed entrare in un bagno gelido scoraggia chiunque, ma il termoventilatore Rowenta renderà i risvegli piacevoli. Perfetto anche per le stanze piccole o l’ufficio riscalda fino a 2000 Watt in pochi minuti grazie alla modalità Turbo. Se invece vuoi stare al caldo, ma risparmiare in bolletta, oltre che sul prezzo d’acquisto, puoi selezionare la modalità Eco.

Rimanendo nella stanza da bagno, se hai abbastanza spazio, un’altra soluzione per trovare l’ambiente caldo è il portasciugamani elettrico Cecotec ReadyWarm. Il display a Led ti mostra la temperatura in tempo reale e ti permette di programmare l’accensione automatica così da scegliere i giorni e la fascia oraria più comoda per te.

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Non solo il bagno, in inverno le altre stanze della casa hanno bisogno di un calore extra e il radiatore a olio di Midea oltre ad avere un design compatto e accattivante ha tre livelli di potenza e una temperatura che va da un minimo di 5° C a un massimo di 35° C. La puoi impostare rimanendo comodamente seduto grazie al telecomando incluso.

Offerta Midea Radiatore a olio

Basta una sola mano e puoi spostare il termoconvettore Ardes in qualsiasi stanza: il merito è della maniglia integrata e del peso ridotto che non limita l’efficienza. Il termosifone elettrico espande il calore in modo uniforme senza disturbare il sonno perché è silenzioso e dotato di tecnologia autospegnimento una volta raggiunta la temperatura.

Offerta Ardes Termoconvettore elettrico

Le migliori luci e decorazioni per creare un’atmosfera magica in casa

Il Black Friday è l’occasione per fare i regali di Natale in anticipo e per creare una magica atmosfera in casa attraverso decorazioni e candele che rendono l’attesa delle feste ancora più suggestiva.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Le candele in inverno creano un’atmosfera accogliente e tra quelle diventate iconiche ci sono le Yankee Candle che ogni anno ci stupiscono per i loro aromi inconfondibili. Se vuoi portare la magia del Natale direttamente in casa ti consigliamo la Christmas Magic caratterizzata da note balsamiche di pino che si mixano sapientemente con betulla ed eucalipto per una fragranza avvolgente che non finisce mai. Puoi approfittare delle offerte e acquistare la giara grande quasi a metà prezzo.

Yankee Candle Candela Christmas Magic

Le Yankee Candle sono perfette anche come regalo. Navigando tra le offerte del Black Friday abbiamo scoperto il cofanetto regalo con sei candele votive che oltre a creare un’atmosfera intima e accogliente riempiono casa di golosi aromi. La box ti delizierà con la fragranza del bastoncino di cannella, tortino alla vaniglia, ciliegia nera, cotone pulito, sabbie rosa, lavanda al limone.

Offerta Yankee Candle Confezione regalo candele profumate

C’è chi non resiste e addobba casa già a novembre, se fai parte di loro, allora per ricreare la magica atmosfera natalizia non farti sfuggire il Book Nook “Christmas Street Corner”. Una casetta in miniatura che ricrea un angolo di strada natalizio con la slitta di Babbo Natale, strade innevate, pupazzi di neve e case illuminate.

Offerta Book Nook Kit Puzzle 3D Christmas Street Corner

Dopo una lunga giornata divisa tra un impegno e l’altro, non vedi l’ora di arrivare a casa e di rilassarti. Un aiuto in questo senso arriva dal diffusore di oli essenziali di AiQInu, perfetto per l’aroma terapia. Con le sue 7 modalità di luce alterne è utile anche se in casa ci sono bambini perché puoi usarlo come umidificatore per un ambiente davvero accogliente.

Offerta AiQInu Diffusore di oli essenziali

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