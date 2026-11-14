La nuova vita dei capelli sintetici, le donne del Kenya li trasformano in bellissimi oggetti artigianali

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122RF Riciclare le extension sintetiche

Nel 2018 Emily Bott e Dylan Loewke cercavano una casa con un po’ di storia alle spalle. L’hanno trovata a Macedon, nello stato di New York: una fattoria di due secoli immersa in quasi sette ettari di terreno. Insieme alle chiavi, però, è arrivato un extra di sedici gatti da fienile, abituati a cavarsela da soli tra stalle e campi.

Per due persone alla prima esperienza con i felini, poteva essere un grattacapo. Lo hanno trasformato in un progetto di vita, con i dodici mici della colonia che oggi abitano il Kitty Kingdom, un piccolo mondo su misura costato circa 10000 dollari e raccontato tappa dopo tappa su TikTok.

Gatti da fienile e colonia felina, la pazienza che conquista la fiducia

I gatti da fienile sono felini semi-selvatici che vivono attorno alle fattorie, girano alla larga dagli umani e tengono a bada i topi. Da noi si parlerebbe di colonia felina, una presenza che la legge italiana tutela da oltre trent’anni.

Al loro arrivo, Emily e Dylan hanno trovato gli animali ancora da sterilizzare e un inverno pronto a mordere. La prima è stata quella di creare un rifugio per vaccini e sterilizzazione, poi trasformare il vecchio porticato in dormitorio, con casette imbottite e giacigli termici.

Ma la parte più delicata è stata quella di farsi accettare. Emily si sistemava all’aperto con un libro o lo smartphone, faceva rotolare verso i gatti qualche premietto e lasciava che fossero loro a decidere quando avvicinarsi. Un metodo lento, che chi ha conosciuto un micio diffidente sa apprezzare.

Quei primi anni hanno portato anche dolore. Alcuni gatti se ne sono andati per malattie impossibili da curare, altri travolti sulla strada, e uno è sparito senza lasciare indizi, lasciando una ferita che Emily sente ancora aperta. Da quelle perdite è nata la convinzione di dover offrire ai sopravvissuti un ambiente più protetto.

Catio per gatti, sala giochi e un nascondiglio segreto: com’è fatto il Kitty Kingdom

Il trasloco verso l’interno è avvenuto un po’ alla volta. Prima una gattaiola sul corridoio, poi le prime notti al calduccio per i più socievoli. Quando alcuni mici hanno avuto bisogno di cure costanti, la coppia ha deciso di tenerli dentro, e gli altri, legatissimi ai compagni, li hanno seguiti. Nel 2024 l’intera colonia viveva sotto lo stesso tetto dei suoi umani.

I lavori in casa erano partiti nel 2022; nel 2025 gli spazi felini sono saliti in cima alla lista. Quasi tutto è stato realizzato da Emily e Dylan con le proprie mani, e il risultato è un rifugio per gatti domestico strutturato per caratteri diversi. Il piano interrato è diventato una palestra per gli esuberanti; la stanza vetrata al piano di sopra accoglie chi ama la quiete, con un angolo rialzato e nascosto dove i più riservati sonnecchiano lontano dagli sguardi.

Il gioiello è il catio per gatti, un patio interamente recintato (il nome unisce “cat” e “patio”) dove godersi sole e aria aperta in sicurezza. Qualcuno si è ambientato in un lampo, altri se la sono presa con comodo prima di varcare la soglia. Il cantiere, intanto, resta aperto perché in programma c’è anche un pavimento riscaldato.

Nei saloni partner, ormai, una treccia sciolta ha già è già indirizzata alla sacca Queening Afrika. Da lì riparte come borsa di moda sostenibile, e ogni intreccio completato in atelier diventa qualche soldino in più per la donna che l’ha realizzato. Janet e le amiche di Mathare, quelle delle trecce passate di testa in testa, avevano visto lontano.