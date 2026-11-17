IPA Amanda Seyfried

Quando il set la lascia tornare a casa, la giornata di Amanda Seyfried comincia con un caffè nero bevuto con calma. Subito dopo esce a sfamare una piccola folla di zampe, zoccoli e becchi che la aspetta impaziente. La protagonista di Mamma Mia! ha aperto le porte della sua fattoria rifugio nello stato di New York, raccontandola con la gioia di chi ha realizzato un desiderio che aveva da sempre: “Quando parlo di rifugio, intendo un rifugio a tutti gli effetti. È ciò che ho sempre sognato”.

Amanda Seyfried e il rifugio per animali, chi vive nella sua fattoria

La proprietà di Amanda Seyfried è registrata come organizzazione no profit e per gli animali salvati rappresenta una casa per sempre. Ci sono esemplari acciaccati, avanti con gli anni o rimasti soli, che altrove avrebbero poche chance. A occuparsene è tutta la famiglia, con il marito Thomas Sadoski, attore anche lui, e i figli Nina e Thomas, cresciuti tra recinti e mangiatoie.

L’elenco degli ospiti è lungo e conta sei cavalli, un pony, un asino, un gruppetto di capre arrivate in dono, gatti recuperati dai gattili e un piccolo stormo di anatre. Le galline, di ogni razza, sono così tante che ormai, scherza Amanda, la gente gliele regala e basta.

I cavalli arrivano quasi sempre con un passato pesante fatto di zoppie, di anni che si fanno sentire e di tante ferite da rimarginare. Amanda li monta pochissimo. Il suo modo di volergli bene passa dalla spazzola sulla criniera, dalle carezze e dagli abbracci dati restando con i piedi ben piantati a terra. Il legame con loro viene da lontano perché i primi vivevano già lì quando acquistò la proprietà, e lei li ha semplicemente tenuti con sé.

Dove vive oggi Amanda Seyfried e perché ha scelto la vita in campagna

La casa sui monti Catskills è entrata nella vita dell’attrice molto prima della maternità. Amanda sentiva il bisogno di silenzio, riservatezza e verde per stare bene, e aveva già confidato che vivere tra i boschi ha avuto un peso decisivo sulla sua salute mentale. La scintilla, ha raccontato una volta, è stata il suo amatissimo cane Finn, con l’energia rassicurante che sa trasmetterle.

La natura, certo, sa farsi severa. Qualche inverno fa una tempesta di ghiaccio ha messo fuori uso uno dei due generatori e la casa è rimasta al gelo. Restava acceso soltanto quello della scuderia. Così, con circa quindici gradi sotto zero e due bambini piccoli, la famiglia ha raccolto coperte e cuscini e ha passato la notte accanto ai cavalli. Ai figli questa vita regala parecchio perché imparano la responsabilità e, spiega la mamma, anche le conversazioni più delicate, come quella sulla morte, diventano più facili da affrontare.

Intanto la carriera corre veloce, tra l’Emmy vinto con The Dropout e il ruolo da protagonista in The Testament of Ann Lee. E ogni volta che torna a casa, Amanda ritrova chi la aspetta davvero. Un muso che spunta dal recinto, uno sbuffo caldo nel freddo del mattino e la prova che prendersi cura degli altri è anche il modo più bello di prendersi cura di sé.