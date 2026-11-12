Jack Jarvis ha intenzione di arrivare fino a Londra di corsa, ma la dolcezza di un gattino randagio ha fermato la sua impresa. Gobi ha conquistato il mondo

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123RF Gatto salvato nel deserto del Gobi

In mezzo al deserto del Gobi, tra pietre, silenzio e tanto vento, Jack Jarvis ha fatto l’incontro più dolce del suo viaggio. Il runner inglese, 32 anni, stava affrontando una corsa da Pechino a Londra, con una tabella di marcia serratissima tra tappe, chilometri e un’impegnativa conta delle calorie, quando si è trovato davanti un esserino con quattro zampette e un gran bisogno d’aiuto. Da lì la sua avventura ha preso una piega tenerissima.

Gattino salvato nel deserto del Gobi: la storia di Jack e del piccolo Gobi

Il Gobi sa essere spietato con le creature più fragili. Le distese tra la Cina e la Mongolia sono sconfinate, gli sbalzi di temperatura rigidissimi e non si trova un riparo per chilometri. Un cucciolo rimasto solo lì aveva poche speranze. Jack lo ha raccolto, sfamato e coccolato per una settimana intera, dividendo con lui le soste, il van e la fatica delle tappe. Il nome è venuto da sé: Gobi, come la terra che li ha fatti incontrare.

Per lui che è cresciuto tra i prati dell’Hampshire, a Hamble-le-Rice, quel paesaggio color ocra rappresentava il punto più lontano da casa, in tutti i sensi. Forse anche per questo il gattino trovato nel deserto gli è entrato subito nel cuore. Lasciarlo indietro era impensabile, così Jack ha preso accordi con la sua compagna. A marzo, al rientro in Inghilterra, Gobi sarà lì ad aspettarli per cominciare una vita nuova.

Corsa da Pechino a Londra per beneficenza, 13000 km nel nome del nonno

Ogni passo di Jack porta con sé un affetto che il tempo ha lasciato intatto. Nel 2007 suo nonno, che in famiglia chiamavano Budgie, se n’è andato a causa di un tumore al cervello. Da allora il giovane porta avanti una raccolta fondi per Brainstrust, l’associazione britannica che affianca chi convive con i tumori cerebrali e i suoi cari. Stavolta l’asticella è altissima: 100000 sterline, quasi 120.000 euro, da mettere insieme correndo per circa 13000 chilometri attraverso due continenti.

La partenza, a dire il vero, è stata tutta in salita. Il giorno stesso in cui ha lasciato la capitale cinese, alcuni malviventi hanno forzato il mezzo di supporto, portandosi via attrezzatura per circa 1700 euro, compreso il kit solare con cui ricaricava telefono e dispositivi. Jack ha stretto i denti e ha continuato a macinare strada.

I numeri della prima parte sono di pura fatica. In oltre 80 giorni, ha percorso 4426 km soltanto in Cina e ha bruciato più di 582000 calorie. Lui stesso parla di quei mesi come di un esame severissimo per la tenuta mentale, e oggi tira un sospiro di sollievo perché il tratto più impegnativo è archiviato. Della Cina conserva un ricordo pieno di meraviglia, e anche un musetto da riabbracciare.

Adesso la rotta punta verso l’Uzbekistan e altri Stati nati dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, poi l’Europa e infine l’Inghilterra. Il traguardo Jack lo sogna già nei dettagli con una festa a Trafalgar Square, nel cuore di Londra, con cento birre per celebrare la fine dei suoi 13000 km. Il momento più atteso, però, lo vivrà quando ritroverà il suo Gobi, un gattino raccolto tra le pietre del deserto che potrà finalmente scoprire cosa significa avere una casa.