Che fine ha fatto Violetta

Fonte: IPA

Arrivata al successo grazie al personaggio di Violetta, protagonista dell’omonima serie tv, Martina Stoessel è una cantante e attrice conosciuta in tutto il mondo. Originaria di Buenos Aires, ha conquistato il cuore di milioni di fan (soprattutto italiani) grazie al suo innegabile talento. Tini, come viene chiamata dagli amici, in questi anni non si è mai fermata ed è riuscita a costruirsi, un passo dopo l’altro, una carriera straordinaria nonostante la giovanissima età.

La carriera

Classe 1997, Martina Stoessel è la figlia di Alejandro Stoessel, noto produttore di origine svizzera, e Marina Muzlera. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima grazie anche a una formazione artistica che l’ha portata a studiare commedia musicale, danza, pianoforte, canto e teatro. Nel 2007 ha esordito nella prima stagione de Il mondo di Patty, vestendo i panni di Martina, in seguito ha partecipato alla stesura spagnola di “Tu Resplandor”, inserita nell’album “Disney Princess: Fairy Tale Songs”.

Il grande successo è però arrivato nel 2012, quando Martina Stoessel ha ottenuto il ruolo di protagonista all’interno della serie Violetta (in cui era presente anche l’italianissima Lodovica Comello). Il personaggio di Violetta Castillo ha regalato la fama a Tini, portandola a incidere anche il brano “En mi mundo” (“Nel mio mondo”, in italiano) divenuto la sigla dello show. Un successo folgorante che l’ha portata, nello stesso anno, a vincere il premio come Miglior rivelazione ai Kids’s Choice Awards Argentina.

Nel 2013 torna a vestire i panni di Violetta anche nello spettacolo teatrale dedicato alla serie e doppia Carrie nella versione italiana di “Monsters University”. L’anno successivo esce la biografa “Semplicemente Tini” che la porta a partecipare a diversi programmi italiani come “L’anno che verrà”, “Ti lascio una canzone” e “Ballando con le stelle”. Il 2016 segna una svolta nella sua carriera: esce il film intitolato “Tini, la nuova vita di Violetta” che evidenzia il cambiamento della star da Violetta a Tini. In contemporanea arriva il suo primissimo album da solista. Da quel momento Martina Stoessel decide di dedicarsi maggiormente alla sua amata musica e concentrarsi sulla carriera di cantante, pubblicando numerosi album.

Violetta, le canzoni e gli album

Album in studio

2016 – Tini

2018 – Quiero volver

2020 – Tini Tini Tini

2023 – Cupido

Singoli

2016 – Siempre brillaras/Born to Shine

2016 – Losing the Love

2016 – Great Escape

2016 – Got Me Started

2017 – Ya no hay nadie que nos pare

2017 – Si tú te vas

2017 – Te quiero más

2018 – Princesa

2018 – Consejo de amor

2018 – Quiero volver

2018 – Por qué te vas

2019 – 22

2019 – Suéltate el pelo

2019 – Fresa

2019 – Oye

2019 – Diciembre

2020 – Recuerdo

2020 – Ella dice

2020 – Duele

2020 – Un beso en Madrid

2020 – Te olvidaré

2021 – Miénteme

2021 – Maldita foto

2021 – Bar

2021 – Aquí estoy

2022 – Fantasi

2022 – La triple t

2022 – Carne y hueso

2022 – Suéltame

2022 – La loto

2022 – El último beso

2022 – La ducha

2023 – Muñecas

2023 – Por el resto de tu vida

2023 – Cupido

2023 – Me enteré

2023 – Lágrimas

2023 – La original

Collaborazioni

2017 – Todo es posible (David Bisbal feat. Tini)

2017 – It’s a Lie (The Vamps con Tini)

2017 – Lights Down Low (Latin Mix) (MAX feat. Tini)

2018 – La cintura (Remix) (Álvaro Soler feat. Flo Rida, Tini)

2018 – Lo malo (Remix) (Aitana, Ana Guerra feat. Greeicy, Tini)

2019 – Sad Song (Alesso feat. Tini)

2020 – Ya no me llames (Ovy on the Drums con Tini)

2020 – Bésame (I Need You) (R3hab con Tini, Reik)

2020 – High (Remix) (María Becerra con Tini, Lola Índigo)

2021 – 2:50 Remix (MYA, Tini, Duki)

2021 – La niña de la escuela (Lola Índigo, Tini, Belinda)

2021 – Tú no me conoces (Danny Ocean feat. Tini)

2022 – Suéltame (Christina Aguilera feat. Tini)

Per la serie tv Violetta

2012 – Violetta

2012 – Cantar es lo que soy

2012 – Violetta: La musica è il mio mondo

2013 – Hoy somos más

2013 – Violetta – Il concerto

2013 – Hoy somos más

2014 – Violetta en vivo

2014 – Violetta – Gira mi canción

2014 – Violetta: En Gira

2015 – Crecimos juntos

2015 – Crecimos juntos

Violetta, i film

Cinema

Tini – La nuova vita di Violetta

The Diary

Televisione

Il mondo di Patty

Violetta

Violetta – Backstage Pass

Violetta: The Journey

Soy Luna

Five Stars (Las Estrellas)

Doppiaggio

Monsters University

Pupazzi alla riscossa

Programmi tv

La Voz Argentina

Susana Giménez

La Voz España

I riconoscimenti

MTV Europe Music Awards

2018 – Candidatura alla migliore cantante America del Sud

2019 – Candidatura alla migliore cantante America del Sud

2020 – Candidatura alla migliore Cantante America del Sud

2021 – Migliore cantante America del Sud

2022 – Migliore Cantante America del Sud

MTV Millennial Awards

2021 – Artista argentina

Nickelodeon Kids’ Choice Awards

2013 – Candidatura all’artista latino preferito per Violetta

Kids’ Choice Awards Argentina

2012 – Artista rivelazione per Violetta

2013 – Candidatura all’attrice preferita per Violetta

Kids’ Choice Awards México

2014 – Candidatura all’attrice preferita per Violetta

2014 – Candidatura al selfie preferito

2015 – Candidatura all’attrice preferita per Violetta

Kids’ Choice Awards Colombia

2014 – Attrice preferita per Violetta

Meus Prêmios Nick

2014 – Candidatura all’artista televisiva per Violetta

Premio Martín Fierro

2013 – Artista rivelazione per Violetta

Premi TKM

2013 – Candidatura alla cantante femminile TKM

2013 – Candidatura all’Attrice nazionale TKM per Violetta

2013 – Candidatura alla coppia TKM (con Peter Lanzani)

E! Awards

2013 – Candidatura alla celebrità argentina dell’anno

Altezza e segno zodiacale

Martina Stoessel, alias Violetta, è nata il 21 marzo 1997. L’attrice e cantante dunque è del segno dell’Ariete. Ha un carattere allegro e audace, ma è anche particolarmente impulsiva e irruenta. Ama le sfide e da sempre il massimo in ogni occasione, sfruttando il suo innato spirito di competizione.

La vita privata di Violetta

Martina Stoessel per diverso tempo è stata legata al noto modello Pepe Barroso, in seguito ha vissuto una relazione con Sebastiana Yatra, popstar colombiana. Nel 2022 l’attrice e cantante ha ufficializzato il legame con Rodrigo De Paul, calciatore argentino che milita nell’Atletico Maadrid. Una love story arrivata al capolinea dopo appena un anno d’amore quando l’ex star di Violetta ha annunciato via Instagram l’addio: “Voglio dirvi che con Rodrigo abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione”.Viviamo momenti molto belli, dove ho avuto l’opportunità di conoscere una persona che amo e rispetto molto. Ci siamo accompagnati a vicenda in momenti molto importanti della nostra vita. Grazie mille per l’amore e il rispetto”.

Violetta su Instagram

Amante della moda e della musica, l’ex Violetta è particolarmente attiva su Instagram dove posta aggiornamenti sulla sua carriera e condivide attimi della sua vita privata. I social sono anche l’occasione per scoprire l’evoluzione di Martina Stoessel come artista e i mutamenti del suo stile, da quello bon ton dei primi anni nella serie tv argentina a quello sensuale e grunge di oggi.