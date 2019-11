Chi è Lodovica Comello: vita, marito, carriera e film

editato in: da

Lodovica Comello è una delle attrici più amate del momento, protagonista della serie tv Extravergine e futura mamma. L’ex star di Violetta infatti ha annunciato su Instagram di essere incinta con un divertente post di Halloween creato insieme al marito Tomas Goldschmidt, emozionando i follower.

Classe 1990, Lodovica è originaria di San Daniele, Friuli, e ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo sin da quando era giovanissima. La sua grande occasione arriva nel 2011 quando viene scelta per interpretare Francesca nella telenovela Violetta creata dalla Disney in collaborazione con Pol-ka Producciones. Il successo è immediato e l’attrice, insieme al cast capitanato da Martina Stoessel, diventa una star in Argentina e in Italia.

Nel 2013, terminata l’avventura sul set della serie tv e il tour in giro per il mondo, produce il suo primo album da solista intitolato Universo. Due anni dopo lancia il secondo album Mariposa, seguito dal Lodovica World Tour che la porta in giro per il mondo con una serie di concerti.

Nel 2016 viene scelta per condurre Italia’s Got Talent e Singing in the Car, mentre l’anno successivo prende parte al Festival di Sanremo con il singolo Il cielo non mi basta. Lodovica Comello non è solo una presentatrice e cantante, ma anche un’attrice (fra i film più famosi Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi) e una conduttrice radiofonica (guida un programma su radio 105).

Il suo ultimo lavoro si intitola Extravergine ed è la storia di Dafne Amoroso, nerd che lavora in una rivista femminile e nasconde a tutti di essere vergine. La sua vita cambierà radicalmente dopo una festa in maschera. Se sul piccolo schermo Lodovica ha tanti grandi amori, nella vita privata l’attrice ha già trovato l’uomo della sua vita.

La Comello infatti è sposata dal 2015 con Tomas Goldschmidt, produttore argentino conosciuto durante le riprese di Violetta. I due, dopo essere convolati a nozze in gran segreto, si sono trasferiti a Milano e aspettano il loro primo figlio.