Un accessorio dal mood vintage torna protagonista e conquista il guardaroba autunnale di Benedetta Porcaroli (e il nostro) con abbinamenti tutti da copiare

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

IPA Benedetta Porcaroli alla Festa del Cinema di Roma rilancia un accessorio retrò

Per anni i collant li abbiamo considerati un semplice accessorio da indossare per proteggerci dal freddo, fino a quando sulle gambe di star e celebs sono apparse versioni colorate, ricamate o con glitter. Ora che hanno assunto un posto centrale nei nostri outfit autunnali, Benedetta Porcaroli ha deciso di mischiare le carte abbandonando la versione pop dei collant per scegliere le calze grigie.

Rimasti a lungo sul fondo del cassetto perché ci sembravano la scelta old style e meno grintosa, ecco che l’attrice sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ci rivela che in realtà i collant grigi hanno un loro perché e sono pronti a diventare i protagonisti di look eleganti.

I collant grigi rendono il look di Benedetta Porcaroli sofisticato

La Festa del Cinema di Roma in queste settimane ci ha offerto spunti per realizzare outfit autunnali che eleveranno il nostro look. Dopo aver preso nota dell’abito cappotto di Vittoria Puccini e avuto la conferma da Elena Sofia Ricci che il total white può essere sfruttato anche in autunno, arriva Benedetta Porcaroli che ci fa vedere i collant grigi sotto un’altra prospettiva.

L’attrice sul red carpet ha deciso di reinterpretare in chiave contemporanea il classico tailleur gonna pantalone. Il completo gioca con le proporzioni perché al blazer nero dalle linee strutturate viene abbinata una camicia bianca dal taglio maschile. A rendere più femminile il look ci pensano i polsini della giacca impreziositi da piume nere e una gonna corta che mostra in tutta la loro contemporaneità i collant grigi.

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La nuance scelta in una sfumatura chiara ha un sottotono freddo che sorprendentemente alleggerisce il resto dell’outfit total black. Una soluzione che ci dimostra come il grigio non sia quel colore banale che pensavamo, ma una tonalità che sa essere imprevedibile, di carattere ed elegante, perfetta anche per un red carpet.

I collant grigi sono la tendenza dell’autunno

Il nero rimane il colore che scegliamo quando vogliamo essere eleganti, ma questo autunno dovrà vedersela con il ritorno dei collant grigi. A riportarli in scena non è solo il look di Benedetta Porcaroli, ma la voglia di guardare al passato e a look essenziali che però vogliono giocare con i contrasti. Inoltre c’è da dire che i collant grigi rispetto a quelli neri sono meno austeri a prescindere dalla sfumatura che scegli. Sì, perché non esiste un solo grigio, c’è quello chiaro (scelto da Benedetta Porcaroli) quello perla, fumo o antracite, tutti risultano più delicati e versatili rispetto al nero.

Come scegliere e abbinare i collant grigi

Nella scelta dei collant grigi, non devi considerare solo la nuance, ma anche la tipologia: quelli velati sono leggeri e delicati, ideali per look eleganti, mentre quelli coprenti si adattano ad outfit da giorno.

Una volta scelti quelli adatti all’occasione dobbiamo capire come abbinarli. Prendendo spunto da Benedetta Porcaroli il nero è la soluzione più semplice. A differenza dell’attrice puoi optare per i collant antracite o fumo così da realizzare un look armonioso da completare con ballerine o mocassini.

Il look tono su tono è il più divertente da sperimentare perché puoi abbinare sfumature simili, ma alternando texture e materiali diversi per rendere l’insieme più vivace.

Se invece vuoi un look autunnale guarda alla palette del periodo e avrai a disposizione nuance come il color cioccolato, il verde bosco o il bordeaux. Sono calde e profonde e se abbinate a collant grigio perla creano un contrasto sofisticato.

Qualsiasi sia l’abbinamento avrete un outfit autunnale moderno inserendo semplicemente un accessorio spesso sottovalutato.

Ecco alcuni collant grigi scelti da noi

Annes styling Collant grigio medio

Seidiva Collant grigio scuro

Lores Collant grigio perla

Calzitaly Collant grigio opaco

Mychiclegs Collant grigio velato

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