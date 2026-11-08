I collant sono i protagonisti assoluti dei look autunnali come ci confermano le star e la buona notizia è che i più cool costano meno di 10 euro

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le star sono pazze dei collant e li indossano in ogni occasione

Non è la prima volta che vediamo un accessorio diventare protagonista del look: questo autunno la nostra attenzione si focalizza sui collant. Gli alleati per ripararci dal freddo quando non vogliamo rinunciare alla gonna non guardano più al semplice nero, cambiano texture e colori. A renderci partecipi di questa novità sono molte star che hanno trasformato i collant nel punto forte del loro look. L’aspetto più interessante è che non serve una fortuna per replicare il look delle celebs, ci sono modelli di tendenza a meno di 10 euro.

I collant a rete di Anna Dello Russo

È vero che abbiamo detto che i collant questo autunno hanno voglia di stupire, ma è anche vero che ci sono dei grandi classici di cui non possiamo fare a meno come ad esempio le calze a rete. A renderle nuovamente di tendenza è Anna Dello Russo che le sfoggia con una trama geometrica che le rende ancora più sensuali e protagoniste del look.

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Seguendo il suo esempio sono il nostro mai più senza con la gonna corta, ma stanno bene anche con un paio di shorts, l’importante è che siano al centro della scena.

LUFFLOK Collant a rete

ohyeahlady Collant a rete maglia media

Aomig Collant a rete con brillantini

I collant grigi di Benedetta Porcaroli

Li abbiamo visti sfoggiare alla Festa del Cinema di Roma e ce ne siamo subito innamorate: i collant grigi di Benedetta Porcaroli nonostante la loro aria granny sono la nuova tendenza dell’autunno.

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L’attrice infatti ci dimostra come le calze in questo colore possano diventare l’alternativa chic ai classici collant neri dando vita ad abbinamenti interessanti. Nonostante li abbia sfoggiati con un look total black, noi possiamo sperimentare giocando sia con la texture che va da quella velata a quella coprente sia con gli abbinamenti. Sorprendente è la combo con gonne o shorts bordeaux o cioccolato.

Gi&Gi Collant grigi coprenti

Veneziana Nuova Collant grigi opachi

NOQ Collant grigi semi-velati

I collant con staffa di Rihanna

Li abbiamo usati da piccole e ci eravamo ripromesse di non indossarli più, ma se a farli tornare d moda è Rihanna i collant con staffa assumono tutto un altro aspetto.

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A metà strada tra leggings e collant, la cantante li rende contemporanei sfoggiandoli con un paio di décolleté con tacco. Proprio la presenza della staffa fa sì che i collant siano particolarmente aderenti, perfetti da abbinare a un maglione o a un blazer oversize.

Capezio Collant con staffa

ljhnba Collant con staffa velati

I collant a pois di Charlize Theron

Le calze di nylon sanno essere molto femminili soprattutto nella loro versione velata, ma se questo autunno vuoi stupire, ti consigliamo di dare un’occhiata a quelli indossati da Charlize Theron. L’attrice ha scelto di indossare i collant a pois, un modello romantico e sofisticato che eleva anche il look più semplice.

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Il fascino di questa fantasia sta tutto nei puntini neri che giocano con la trasparenza della calza. Fantasia che, poi, è talmente tanto versatile da poterla provare come quella indossata da Charlize Theron con puntini ravvicinati oppure se vuoi dare carattere all’outfit con pois più grandi.

Gi&Gi Collant con mini pois

Gi&Gi Collant con maxi pois

Iryna Thater e i collant colorati

Fino a ora le tendenze delle star ci hanno mostrato collant su tonalità classiche, ma se vuoi davvero osare questo autunno, prova con quelli colorati.

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Le nuance sono tantissime si va da quelli che si rifanno alla palette del periodo come il bordeaux, il verde oliva, il cioccolato, a quelli che vogliono stupire con tonalità più intense come il viola o il senape. In ogni caso non hanno bisogno di un look complicato perché sono il dettaglio che fa la differenza nel look.

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