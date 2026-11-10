Collant smagliati dopo un’ora? Esistono quelli che non si rompono (e sono anche caldissimi)

I tuoi collant dopo appena un'ora sono smagliati? Per evitare problemi prova i modelli che non si rompono e ti tengono anche al caldo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Look con i collant: i modelli

I collant smagliati sono senza dubbio l’incubo di ogni fashionista. Gli indossi la mattina per andare al lavoro con un look impeccabile oppure la sera per un aperitivo, abbinati ad un abito, e dopo appena un’ora ti ritrovi con qualche buco o graffio.

A tutte è successo, almeno una volta nella vita, ma non è inevitabile. Guai ad arrendersi, soprattutto perché esistono diversi collant che sono stati progettati per resistere a lunghe giornate, unghie, borse, scarpe e sedie che graffiano le gambe. Non solo, alcuni modelli sono anche caldissimi e sono l’ideale per affrontare le basse temperature senza dover rinunciare ad un look super femminile.

Come non far smagliare i collant?

Il segreto, che si scelga un modello coprente, spesso oppure termico, sta nel filato e nella densità della maglia che regalano massima resistenza. Partiamo dalle basi: perché un collant si smaglia? La smagliatura si verifica quando un filo si spezza e la maglia si apre. Dunque più il filato è fine più avremo una maglia rada, dunque un rischio concreto di smagliare i collant.

Un buon collant per essere resistente dovrebbe combinare un filato in poliammide con alta tenacità e una buona percentuale di elastan, l’ideale per assecondare tutti i movimenti delle gambe senza però tirare. Pure il bordo realizzato in vita è importante. Se è troppo rigido infatti potrebbe stressare il tessuto oppure scivolare, se è morbido e particolarmente largo potrebbe invece arrotolarsi.

Dunque quali collant scegliere? Prima di tutto punta sui collant termici, l’ideale quando scendono le temperature. Felpati all’interno, ma lisci all’esterno trattengono alla perfezione il calore. La maggior parte ha un effetto pelle realistico, così tanto che sembrerà dall’esterno che indossi dei collant velati. Una soluzione perfetta se vuoi mostrare le gambe, ma non hai nessuna intenzione di congelare! Questi collant non solo trattengono il calore, ma sono anche super resistenti a smagliature e lavaggi.

Proprio come i collant coprenti che sono resistenti, levigano la gamba e non si smagliano. Aggiungono glam e calore a qualsiasi outfit e sono la soluzione ideale per chi vuole indossare gonne scozzesi, abiti scivolati o maxi maglie a vestito anche quando fa molto freddo.

Come far durare più a lungo i collant? Il segreto sta nel trattarli con attenzione. Prima di indossare i tuoi collant controlla che unghie, bracciali o anelli non abbiano bordi o punte taglienti. Infila il collant con cura, arrotolandolo dalla punta e verso l’alto piano.

Anche il lavaggio è un aspetto chiave. Preferisci quello a mano e con un detersivo delicato, evitando di torcere o strizzare il collant. Punta sull’asciugatura all’aria aperta, evitando invece i termosifoni che potrebbero indebolire e rovinare la maglia. Ricordati di scegliere sempre la taglia giusta, evitando in questo modo delle tensioni inutili. Se provi a indossare un collant che è troppo piccolo tenderà ad assottigliarsi sia sulle ginocchia che sui fianchi, rompendosi prima. Infine ricordati di non acquistare un solo paio di collant, ma prova ad averne a disposizione almeno tre paia. In questo modo potrai indossarli a rotazione, consentendo ad ogni modello di recuperare la forma originale dopo l’uso.

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