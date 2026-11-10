La gonna si attacca alle calze e il maglione ti dà la scossa? Il rimedio in 30 secondi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Come eliminare l'elettricità statica dai vestiti: i prodotti

Sei pronta per uscire, ti guardi allo specchio e…la gonna è incollata alle calze, il maglione ti provoca uno schiocco solo sfiorandolo e a contatto con i capelli li rende dritti. L’elettricità statica, soprattutto d’inverno, diventa spesso una campagna fedele. Sconfiggerla è però possibile e non è necessario cambiare guardaroba.

Perché si forma l’elettricità statica sui vestiti? Questo fenomeno è dovuto allo sfregamento che avviene fra due materiali differenti, in particolare quando l’aria è molto secca. Durante la stagione fredda il riscaldamento presente negli uffici e a casa tende ad abbassare l’umidità, di conseguenza le fibre dei tessuti accumulano carica con facilità.

Come togliere l’effetto elettrostatico dai vestiti?

Partiamo dalle basi e da un rimedio che risolve la situazione in pochi secondi, soprattutto se vai di fretta e stai per uscire, ma l’elettricità statica non ti dà pace. Per prima cosa inumidisci le mani leggermente, poi passale sui tessuti con movimenti dal basso verso l’alto. L’acqua aiuterà a eliminare la carica in pochi secondi.

In alternativa passa nella zona interna del maglione o della gonna un oggetto metallico, ad esempio una spilla o una gruccia. Il metallo permetterà di disperdere l’elettricità che si è accumulata. Si tratta di trucchetti molto utili quando il tempo a disposizione è pochissimo e devi essere in ordine per uscire.

Se il problema è frequente prova ad acquistare prodotti utili contro l’elettricità statica. Ad esempio lo spray antistatico per tessuti permette di risolvere la situazione in pochi secondi. Lo nebulizzi su gonne, maglioni e calze ad una distanza di almeno venti centimetri e l’effetto è eccezionale. In modo immediato crea una barriera che impedisce al tessuto di accumulare carica. Inoltre profumano i capi e il formato mini permette di portare questo rimedio ovunque, semplicemente tenendolo in borsa.

In alternativa allo spray antistatico puoi provare le salviettine antistatiche, ugualmente efficaci e tascabili, ideali se non ami i prodotti che si nebulizzano. Ottima pure la spazzola antistatica, da usare sui tessuti. Realizzata in setole di carbonio oppure con materiali conduttivi, può aiutarti a eliminare l’elettricità statica quando sei di fretta e hai un appuntamento urgente.

Quando l’elettricità statica non ti dà pace punta anche sulla prevenzione. Se utilizzi l’asciugatrice prova ad acquistare le palline di lana. Si riveleranno preziose non solo per ridurre i tempi di asciugatura (perché separano i vari capi), ma anche perché permettono di limitare l’elettricità statica.

Come sottolineato all’inizio fra le cause di questo fenomeno c’è la mancanza di umidità. Per evitare che l’aria diventi troppo secca procurati un piccolo umidificatore da posizionare sulla scrivania oppure su un mobile in camera. Questo ti consentirà di portare l’umidità ad un valore fra il 40 e il 60 per cento, riducendo di conseguenza l’elettricità statica su capelli, superfici e vestiti. Scegli un modello compatto e piccolo, pratico da portare ovunque ti sarà utile anche per la salute, soprattutto negli ambienti in cui i termosifoni sono sempre accesi.

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