Le cabine armadio, o walk-in closet, sono grandi alleati per il nostro cambio di stagione, rendendo la sistemazione degli indumenti più facile e ottimizzata.

iStock Le cabine armadio sono validi alleati nei cambi di stagione. Ma a patto di sapere come organizzarle al meglio

Il cambio di stagione non è solo un riferimento a determinati periodi dell’anno, ma è un vero e proprio status organizzativo. Se il clima varia, si modificano anche stile di vita, alimentazione e guardaroba, aggiornando il proprio modus vivendi in base ai tempi.

Ma almeno per quanto riguarda stivare o esporre in modo pratico i capi, se abbiamo una o più cabine armadio in casa possiamo contare su questi validi alleati. Lo spazio è maggiore, la capacità di individuare e riconoscere gonne, tailleur e giacche più veloce, gli abbinamenti più immediati.

E, come detto, avvalendoci di metrature contenitive maggiori rispetto ai normali armadi, tutto diventa più semplice. Ma occhio, perché questo non significa trasformare la cabina armadio in un gran bazaar dove mettere alla rinfusa ogni sorta di articolo.

Ci sono infatti regole d’oro per sistemare abiti e accessori in modo semplice e veloce, per rendere il cambio di stagione meno traumatico e più efficiente. Un piccolo trucco: consideriamo qualche acquisto furbo per ordinare e ottimizzare mensole e cassetti.

Come fare il cambio di stagione nella cabina armadio

Di base, i suggerimenti per chi ha un armadio semplice o un walk-in closet all’americana sono quasi identici. Per cui, se anche non abbiamo una cabina armadio, possiamo usufruire di questi consigli di restyling e organizzazione degli spazi.

La distinzione reale tra i due guardaroba è soprattutto espositiva e quantitativa, visto che le cabine sono studiate per mimare una sorta di showroom di abbigliamento.

L’ABC del cambio di stagione nell’armadio

La prima regola aurea resta sempre la stessa: l’armadio va svuotato, appoggiando sul letto o su relle esterne tutti i capi. È un modo sia per riuscire a pulire le superfici di mensole, cassettiere e stand, ma anche per vedere quali indumenti abbiamo da riporre o gettare.

Di fatti, il secondo passaggio obbligato è il decluttering, utile per dividere gli articoli in base a quello che vogliamo tenere, buttare, vendere, regalare. In questi ultimi due casi la strategia per disfarci di qualcosa è semplice: se non lo abbiamo indossato negli ultimi 2 anni, ma è ancora in buono stato, vale la pena trovargli un nuovo proprietario.

Il terzo step, da non sottovalutare, è il lavaggio dei capi della stagione appena trascorsa. I vestiti non andrebbero infatti mai riposti in scatole o cassetti senza prima essere igienizzati. Li potremo dopo stirare, piegare e riporre in scatole in TNT o sacchetti con cerniera.

Per evitare le tarme, ben trovati profumatori naturali a base di lavanda. Non ci resta che passare all’ultima fase, ossia l’organizzazione del nuovo guardaroba, stivando i capi della stagione passata e invece sistemando in modo funzionale quelli del periodo in corso.

L’organizzazione del guardaroba

La cabina armadio spesso permette di non spostare in garage e cantine i vecchi capi, ma di sistemarli in modalità quattro stagioni. In questo caso, dopo che avremo chiuso nelle scatole gli indumenti, mettendo un adesivo per riconoscere il contenuto, potremo alloggiarle.

Non essendo modelli che adopereremo prima di un anno, facciamo in modo di sistemarli sulle mensole più alte, lasciando quelle più raggiungibili a disposizione dei capi attuali. Non ci resta che suddividere questi ultimi in base alle occasioni di uso.

Da una parte, ad esempio, i look da ufficio, dall’altra quelli da sera e tempo libero, da un’altra ancora quelli sportivi. La divisione ci permetterà di non impazzire andando alla ricerca dell’outfit giusto, rendendo più semplice e veloce la scelta.

Per i cassetti, facciamo in modo di avere degli organizer interni per la gestione degli spazi, così da non perdere calzini e set. Lo stesso vale per i monili, che andrebbero sistemati in un cassetto a parte con organizer specifico, o in un beauty apposito.

Le borse e gli accessori, in una cabina armadio moderna, hanno già i loro spazi precisi. Ma se così non fosse, in commercio possiamo trovare dei comodi kit da appendere all’asta del guardaroba con delle “caselle” per inserire pochette e shopping bag e averle sempre a vista.