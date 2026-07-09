Dietro il letto o sopra la porta, la cabina armadio trova sempre spazio

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash I profili in alluminio che racchiudono vetri stratificati si comportano come un muro, ma non tolgono luce alla camera

Nell’immaginario collettivo, la cabina armadio è un lusso hollywoodiano riservato esclusivamente a camere da letto monumentali o a intere stanze dedicate. La realtà del design contemporaneo, tuttavia, ha radicalmente sfatato questo mito. Oggi, grazie a un’organizzazione intelligente dello spazio e a strutture solide e integrate, è possibile ricavare un guardaroba funzionale e di grande impatto visivo anche in stanze da letto di metrature ridotte. Il segreto non risiede nei metri quadri a disposizione, ma nella capacità di sfruttare la geometria della stanza, trasformando i punti critici in elementi di forza architettonica.

La cabina a corridoio passante dietro la testata

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Una delle soluzioni più efficaci per le camere da letto lunghe e strette consiste nel posizionare il guardaroba subito dietro il letto, sfruttando la profondità della stanza. Per farlo, si costruisce una quinta divisoria solida in cartongesso o in legno a circa 110 centimetri dal muro di fondo. Il letto viene appoggiato a questa nuova parete, che funge così da testata architettonica avanzata.

Dietro al letto si genera un vero e proprio corridoio privato interamente dedicato al guardaroba. Per mantenere l’area del riposo visivamente pulita e ordinata, i due ingressi laterali del corridoio possono essere schermati da pannelli fissi in vetro fumé o da eleganti porte scorrevoli che scompaiono totalmente nella muratura.

In questo modo si ottiene una cabina strutturalmente robusta in uno spazio che normalmente verrebbe sprecato.

Il guardaroba angolare in vetro e metallo

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Quando la stanza ha una pianta quadrata e gli infissi lasciano libero soltanto un angolo, la soluzione ideale è creare una cabina armadio angolare delimitata da pareti vetrate strutturali. Questa configurazione si comporta come una vera e propria stanza trasparente all’interno della camera.

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L’intelaiatura viene realizzata con profili in alluminio ad alto spessore ancorati saldamente a pavimento e a soffitto, che racchiudono vetri stratificati di sicurezza. L’accesso avviene tramite un’anta battente o scorrevole integrata nel profilo metallico. Dal punto di vista strutturale è una soluzione solida quanto un muro, ma visivamente non toglie luce alla camera. Quando i LED interni sono spenti, i vetri scuri riflettono la stanza ampliandola; quando si accendono, gli abiti all’interno vengono valorizzati come in una boutique.

Il portale a ponte sopra la porta d’ingresso

Se la camera è talmente piccola da non permettere di sottrarre spazio lungo i muri principali, l’unica via è sfruttare la verticalità e l’area adiacente alla porta d’ingresso della stanza, spesso considerata una zona morta. Vale la stessa logica che guida l’arredo verticale delle pareti vuote per guadagnare spazio: ogni porzione di muro trascurata nasconde un potenziale inespresso.

L’idea prevede di racchiudere l’ingresso all’interno di una struttura a portale in legno laccato, ancorata alle pareti. Entrando nella stanza, ci si trova a camminare sotto un “ponte” di contenitori aerei destinati ai cambi stagione, mentre ai lati della porta si sviluppano due colonne armadio profonde. Questa soluzione concentra tutto il guardaroba in un unico blocco compatto, lasciando la parete di fronte al letto completamente libera e regalando una sensazione di maggiore respiro all’intero ambiente.

L’architettura del piccolo spazio

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Rinunciare alla cabina armadio nei contesti di limitata metratura non è più necessario, a patto di abbandonare i vecchi schemi d’arredo a favore di soluzioni sartoriali e strutturalmente solide. Che si scelga la discrezione di un corridoio passante dietro al letto, la trasparenza scenografica del vetro angolare o lo sfruttamento verticale della zona d’ingresso, il guardaroba contemporaneo dimostra che la solidità costruttiva e l’eleganza possono convivere anche in pochi metri quadri, trasformando un vincolo spaziale nel vero elemento di carattere di tutta la camera da letto.