Al Bano, le rivelazioni del fratello su Romina Power e Loredana Lecciso

Franco Carrisi, fratello di Al Bano, torna a parlare di Romina Power e Loredana Lecciso, le due donne che hanno segnato la vita del cantante pugliese. La passione per la musica ha da sempre caratterizzato la famiglia Carrisi, non a caso Franco è un musicista molto apprezzato con il nome d’arte di Kocis. Diversi anni fa collaborò per un lungo periodo con Al Bano e Romina, formando con loro un quartetto insieme a Taryn, sorella della Power. Il gruppo ebbe un grande successo e, oltre alle canzoni, arrivarono sulle prime pagine dei giornali le indiscrezioni riguardo una love story fra il fratello di Al Bano e la sorella di Romina.

“La canzone si chiamava ‘Taca, taca, banda’, fu un grande successo – ha raccontato Franco Carrisi al settimanale Oggi -: eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa; in Spagna fummo primi in classifica… Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima”. A distanza di anni però Kocis ha chiarito di non aver mai avuto una relazione con Taryn, anche se probabilmente la Power sognava il contrario. “Quella del quartetto fu un’idea di Romina – ha spiegato -, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”.

Da allora è passato molto tempo e nella vita di Al Bano sono cambiate tante cose. Il cantante ha avuto quattro splendidi figli da Romina Power, ma ha affrontato anche il dolore per la scomparsa di Ylenia, la sua primogenita. Gli artisti si sono separati dopo quasi trent’anni d’amore e oggi Carrisi è legato a Loredana Lecciso, da cui ha avuto i figli Jasmine e Bido. Il triangolo amoroso fra l’attrice americana, la showgirl pugliese e il cantante è stato spesso al centro dei gossip, ma di recente Al Bano ha voluto mettere in chiaro la situazione. “A Loredana voglio tanto, tanto bene – ha spiegato il fratello -. È veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello, e questo mi riempie di gioia. E poi ci ha regalato Jasmine e Albano junior, ragazzi straordinari, come tutti i miei nipoti”.