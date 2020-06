Al Bano parla della scomparsa di Ylenia e si commuove: “Ho vissuto una tragedia”

editato in: da

Al Bano torna a parlare in tv della scomparsa della figlia Ylenia e di un dolore enorme, vissuto con l’ex moglie Romina Power, che non ha mai superato. Ospite di Io e Te, programma di Pierluigi Diaco, in onda al posto di Vieni da Me di Caterina Balivo, il cantante ha ricordato la primogenita, sparita nel 1994 a New Orleans.

Romina Power non ha mai smesso di sperare di riabbracciare un giorno Ylenia e spesso posta su Instagram foto della ragazza lanciando appelli. Al Bano invece parla raramente del dramma vissuto e non ha mai voluto commentare le ipotesi sul destino della primogenita. Solo qualche giorno fa un programma spagnolo aveva mandato in onda un servizio controverso in cui si affermava che Ylenia Carrisi era viva e si era rifatta una vita. Un’indagine priva di fondamento che aveva fatto riaffiorare, ancora una volta, il dolore per la scomparsa della figlia dei cantanti.

A Io e Te, Al Bano ha parlato della sua carriera e dell’amore per i figli. “Non chiedo nulla di una figlia che non c’è più”, ha affermato Pierluigi Diaco che ha lasciato fosse la musica a parlare per Carrisi. “E così sia”, ha risposto lui, che dopo aver ascoltato la canzone ha voluto commentare. “Ho vissuto una tragedia – ha detto, visibilmente commosso – in quel lungo periodo ho avuto un rapporto controverso con Dio, non capivo perché dovessi affrontare tutto quel dolore. Ma sono sempre stato un buon cristiano e ho capito che la vita è fatta anche di croce. Adesso ho un ottimo rapporto con la fede”.

Oggi Al Bano è legato a Loredana Lecciso, da cui ha avuto i figli Jasmine e Bido. Il cantante vive con la famiglia a Cellino San Marco dove si trovano anche Yari e Romina Power, l’ex moglie che si divide fra l’Italia e gli Stati Uniti. Mentre Romina gira il mondo, Cristel abita da tempo in Croazia dove si è trasferita dopo le nozze con Davor Luksic. Romina e Al Bano sono nonni di due bambini: Kay Tyrone e Cassia Ylenia, quest’ultima chiamata così proprio in onore della primogenita della coppia, scomparsa e mai dimenticata da chi la amava.