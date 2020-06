Al Bano, il gesto per la figlia Jasmine dopo il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso

editato in: da

Al Bano ha preparato un bellissimo regalo di compleanno per la figlia avuta con Loredana: il cantante ha deciso di aggiungere sua figlia Jasmine Caterina Carlotta nella società di famiglia Nel sole.

Il gesto arriva dopo un riavvicinamento tra il cantante e la showgirl Loredana Lecciso, dimostrando ancora una volta che non ci sono differenze di trattamento tra i figli avuti dal primo matrimonio con Romina e quelli avuti con Loredana.

Jasmine Caterina Carlotta, a soli 19 anni, ha già una quota della società Nel sole, chiamata come la canzone che nel 1967 decise il successo dell’artista pugliese.

La società controlla un proficuo e interessante settore, ovvero quello della coltivazione dei terreni, della produzione e della commercializzazione del vino, di oli e seminativi. All’interno dell’azienda di famiglia sono già presenti Romina, Yolanda e Cristel, ciascuna con una quota pari al 10%, percentuale che ha ricevuto anche Jasmine.

La biondissima e bellissima Jasmine si è affacciata al mondo degli adulti con una nuova opportunità: la primogenita di Al Bano e Loredana ora può intraprendere la strada per diventare una giovane imprenditrice, con una significativa marcia in più. A tal proposito, gli splendidi occhi azzurri della ragazza hanno già conquistato tutti, tanto che Jasmine è diventata una vera e propria star su Instagram, ruolo che le potrebbe agevolare il suo recente inserimento nel mondo del lavoro.

Questo traguardo importante è arrivato poco dopo una buona notizia: Jasmine festeggierà il suo compleanno e la sua nuova avventura lavorativa con tutta la famiglia riunita. Al Bano e Loredana Lecciso, per l’appunto, hanno annunciato di essere tornati insieme dopo una lunga separazione, mettendo da parte l’aria di crisi che si era fatta persistente negli ultimi anni tra i due.

Il Leone di Cellino San Marco è ancora legato professionalmente a Romina Power, sua ex moglie, ma si è accorto di nutrire dei forti sentimenti per la showgirl pugliese, ristabilendo la pace nella sua Tenuta Carrisi. A tal proposito, il cantante Al Bano durante una puntata del programma Live Non è La d’Urso ha per fino affermato di aver trascorso la quarantena tutti insieme e ha aggiunto: “Siamo una famiglia normalissima.”