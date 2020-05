Al Bano e Loredana Lecciso: la figlia Jasmine innamorata, chi è il nuovo fidanzato

editato in: da

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si è fidanzata. Il nuovo compagno della giovane è Alessandro Greco, suo coetaneo che lei stessa ha presentato su Instagram. Biondissima e con splendidi occhi azzurri, Jasmine ha ereditato la bellezza da mamma Loredana e come lei è già una star su Instagram.

Proprio sui social Jasmine ha svelato il volto del ragazzo che le ha rubato il cuore. Di lui non sappiamo molto, solo che era già apparso sul profilo Instagram di Jasmine qualche tempo fa, per poi scomparire, probabilmente a causa dell’emergenza sanitaria. Ora i due si sono ritrovati e la giovane Carrisi non ha nascosto la felicità, documentando l’incontro su Instagram. Nelle foto postate, gli innamorati si trovano a Cellino San Marco, nella tenuta di Al Bano, fra selfie e baci.

Il prossimo 15 giugno, Jasmine compirà 19 anni. Un traguardo importante che festeggerà con tutta la famiglia riunita. Al Bano e Loredana Lecciso infatti hanno annunciato di essere tornati insieme dopo una lunga separazione. Nonostante il cantante pugliese sia ancora legato professionalmente a Romina Power, sua ex moglie, si è accorto di nutrire dei forti sentimenti per la showgirl pugliese.

Jasmine ha un fratello minore, Al Bano Jr, detto Bido, ed è molto legata anche agli altri fratelli, nati dal matrimonio fra Romina e suo padre. Cresciuta a Cellino San Marco, ha un rapporto speciale con le sorelle Cristel e Romina Jr. Nonostante sia giovanissima, complice la sua bellezza e la curiosità riguardo la famiglia Carrisi, Jasmine è seguitissima su Instagram. Anche la sua vita sentimentale è stata spesso oggetto di gossip.

In passato la giovane era stata legata a Giuseppe Caggiula, in seguito si era parlato di un flirt con Giovanni, figlio di Biagio Antonacci. Un pettegolezzo smentito dalla stessa Jasmine, che su Instagram aveva svelato di essere solamente un’amica del ragazzo.

Timida e molto riservata, la figlia di Loredana Lecciso in passato aveva affermato di non sognare il mondo della tv, ma in questi anni potrebbe aver cambiato idea. D’altronde ha già all’attivo una prova d’attrice nel film La dama e l’ermellino, dove interpreta Isabella d’Aragona ed è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live.