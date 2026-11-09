Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Mugler Fall-Winter 2026/2027 fashion show

Purtroppo sappiamo che la storia tende a ripetersi, compresa quella della moda, e un altro grande orrore di stile si appresta ad assumere la scintillante stoffa del must-have. Stiamo parlando dei famigerati fuseaux, o leggings per meglio dire, tornati a far furore a fasi alterne ma ormai relegati perlopiù all’ambito sportivo.

Ebbene, sembra che ogni sforzo di distinguerli nettamente dai classici pantaloni sia stato recentemente neutralizzato dalle più grandi firme dell’haute couture, che trascinandoli in passerella con nuove texture e colori sono riuscite a restituire loro non solo una nuova dignità fashion, ma anche circa lo stesso prestigio di cui godevano nei lontani anni Ottanta. In fondo nessuna missione è davvero impossibile, ce lo ha dimostrato a suo tempo l’impavido Ethan Hunt.

Sul recente ritorno dei leggings, da alleati del comfort a veri protagonisti dei look autunnali e invernali

La buona notizia? Non siamo obbligate a rispolverare anche lo scaldamuscoli fluorescente e la fascia per capelli coordinata. Quella meno buona? I leggings pretendono comunque qualche attenzione in più per convincere di essere realmente pronti per uscire dall’armadietto della palestra, e conquistare quindi le tendenze del momento.

Dimentichiamo almeno per un momento quel modello nero e in cotone acquistabile in confezione multipla, perché la fredda stagione ci invita a sperimentare con materiali, finiture e silhouette decisamente più ricercate: nelle collezioni dedicate all’autunno-inverno 2026/27 troviamo infatti leggings in jersey strutturato, velluto stretch e pelle, declinati anche in nuance à la mode decisamente meno scontate. Marrone cioccolato, viola intenso, verde, rosso e sfumature profonde sono alcune delle alternative da prendere in considerazione.

Tra le varianti più interessanti ora ci sono senz’altro i cosiddetti stirrup leggings, ovvero il celebre modello con la staffa che passa sotto la pianta del piede. Sì, proprio loro: i fuseaux per eccellenza, quelli che credevamo di aver lasciato definitivamente alle nostre ave più stilose. E invece eccoli di nuovo, pronti a reclamare spazio nel nostro di guardaroba.

Avvistati in pedana da maison del calibro di Stella McCartney, Jil Sander e Mugler, stiamo imparando ad amarli in una veste decisamente più sofisticata: e cioè in combo a décolleté affusolate e ballerine dalla punta aguzza, lasciando che l’elastico diventi parte integrante del gioco.

Per evitare l’effetto “remake di Flashdance”, infatti, l’ideale è abbinarli a capispalla oversize, camicie sciancrate e cappotti dalle linee pulite: l’importante è non esagerare con altri richiami vintage.

Come abbiamo appreso una manciata di mesi fa, poi, quando era il bel tempo a regnare sovrano, c’è anche un’altra vecchia conoscenza tra noi: quelli che ricordiamo come pinocchietti, con un filo di disgusto, adesso si chiamano Capri pants e sono il massimo della coolness.

Con la loro tipica lunghezza al polpaccio, si candidano quest’autunno a diventare un’alternativa parecchio interessante mentre le temperature non sono ancora particolarmente rigide, in compagnia di slingback o ankle boots e bomber di pelle. Isabel Marant insegna.

Come abbinare i leggings secondo star e passerelle di stagione: le fashion inspo

La vera sfida, naturalmente, è capire come indossare i leggings senza dare l’impressione di aver assemblato il look all’ultimo minuto, sull’onda della fretta. Perché se è vero che la moda ha deciso di promuoverli a pieni voti, non significa che possiamo necessariamente accostarli alla prima felpa oversize pescata dall’armadio.

Il segreto sta, ancora una volta, nel contrasto: d’altronde abbinare un capo dalla linea aderente a elementi più strutturati, eleganti o voluminosi permette di costruire un insieme equilibrato, e si dà il caso che persino loro smettano di sembrare un indumento esclusivamente funzionale se si osserva questa regola d’oro.

La prima combo da provare è quella con il blazer, meglio se doppiopetto, con spalle importanti e una vestibilità leggermente abbondante, così da creare un interessante gioco di proporzioni. Sotto via libera a camicia bianca, top minimal oppure dolcevita sottili. Ai piedi, invece, décolleté a punta, slingback o mocassini eleganti rappresentano la ciliegina sulla torta. Il risultato? Una tenuta perfetta — e super trendy — anche per università e ufficio.

Per chi preferisce un’estetica più grintosa, invece, la combinazione con giacca di pelle e stivali al ginocchio è praticamente una garanzia. Ecco che i leggings neri diventano la base ideale per una mise dal sapore rock, soprattutto se abbinati a maglioncino morbido o t-shirt.

Un’altra strada interessante è quella dei tessuti alternativi: i modelli in pelle, per esempio, rappresentano una soluzione stilosissima per chi desidera un risultato con della personalità ma non intende rinunciare al comfort.

Secondo i defilé più recenti li si possono indossare in total leather o con blusa e cappotto lungo, come visto da Hermès, oppure persino sotto ai miniabiti, come visto da Loewe e Ottolinger.

E, per le più coraggiose, c’è anche la possibilità di sperimentare con il colore: era spiccatamente romantica la versione firmata Alexander McQueen, in cui dei leggings marroni convivevano con un top con balze, peplo e fiocco sul davanti e un paio di Mary Jane poco più in basso.

Ovviamente soprattutto le fashioniste cedono al fascino dei leggings, e ce lo stanno dimostrando tanto le vip quanto le It Girls sui social. Tra queste c’è Camihawke, che di recente ne ha indossata una semplicissima versione nera in cotone con giacca in pelle bicolore, camicia di jeans e anfibi.

Dalla sua, invece, la supermodella svedese Elsa Hosk ne ha preferito un paio color testa di moro altrettanto basic insieme a trench corto e sneakers in suede.

E forse è proprio qui che si nasconde la lezione più interessante di questa vecchia-nuova tendenza: non serve necessariamente acquistare leggings costosissimi o scegliere modelli particolarmente originali per ottenere un risultato convincente. A volte basta saper giocare con gli accessori, mescolare stili differenti e, perché no, concedersi qualche abbinamento meno convenzionale del solito. Del resto, se stiamo imparando ad accettare — e addirittura adorare — il ritorno dei fuseaux, possiamo sicuramente sopravvivere a qualche esperimento di styling.

Resta soltanto un dilemma, ora: saremo davvero in grado di indossarli con la stessa disinvoltura di un tempo, ma in chiave couture? La moda sembra non avere dubbi. Noi, per il momento, ci concediamo qualche mese di prova per sperimentare con comodità e glamour.