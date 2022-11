Purple rain: idee di look in viola

Fonte: Getty Images, Gaelle, Rinascimento, Hinnominate, Kardiff, 57 London Come indossare il viola

Il viola è un colore gettonatissimo in autunno: dalle tonalità più calde a quelle più fredde, è il colore ideale per realizzare tantissimi abbinamenti autunnali super stilosi.

Come abbinare il viola: con una fantasia grintosa

Potete abbinare il vostro capo viola preferito ad una fantasia grintosa, come l’animalier, utilizzandolo come nota di colore: il resto del look dovrà essere scarico, altrimenti il look diventa un po’ “too much”. Ad esempio, potete fare come nell’esempio sotto: total look in nero, giacca viola con berretto abbinato e pochette animalier.

Come abbinare il viola: con il denim

Il denim funziona sempre, praticamente con tutto: anche con il vostro capo viola quindi sarà una soluzione perfetta! Se volete, potete abbinare anche un altro accessorio nello stesso tono di colore, ma io sono più dell’idea di staccare con una tonalità a contrasto. Per completare il look, potete aggiungere un capo neutro.

Come abbinare il viola: con una fantasia in colore a contrasto

Per ravvivare il look, potete aggiungere una fantasia in toni di colore a contrasto: con il viola, stanno benissimo i toni del verde, del giallo, del bluette, ma anche la gamma dei rossi, fino al giallo. Cercate, se possibile, di accoppiare il vostro capo viola ad un altro capo che abbia però la stessa “temperatura”, quindi o tutti colori freddi, oppure tutti caldi. Per gli accessori, cercate un terzo colore a contrasto oppure riprendete una delle tonalità della fantasia.

Come abbinare il viola: gli accessori

Se non vi va il total look oppure avete timore di ottenere un outfit troppo vistoso, potete optare per una sfumatura di viola più chiara e polverosa, perfetta con i toni più desaturati, come il lilla. In alternativa, potete utilizzare questo colore per gli accessori: un berretto, la sciarpa, una borsa… aggiungeranno il tocco di colore perfetto per ravvivare il look!