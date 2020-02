editato in: da

Il blu è un colore che rasserena, che trasmette calma e pacatezza. E’ anche per questo che Pantone l’ha eletto colore dell’anno nella tonalità Classic Blue per il 2020. Con l’articolo di questa settimana rispondo a Federica, che mi chiede consigli su come abbinarlo.

Come abbinare il blu, idee di look: premessa

Il blu è il colore dei jeans: sta bene più o meno con tutto! Ci sono ovviamente dei colori che lo mettono ancora più in risalto e altri meno, ma in linea di massima possiamo dire che è una tonalità che, con le dovute accortezze, sta bene più o meno a tutte. A cosa fare attenzione? A che non vi muoia addosso, quindi state attente alla tonalità che scegliete: calda e luminosa se avete sottotono caldo, più fredda se avete sottotono freddo, in particolare se prevedete si portarlo sulla parte alta del corpo, vicino al viso.

Come abbinare il blu, idee di look: i miei look preferiti

Sapete che io sono una che va sul classico, quindi servitemi blu, bianco, nero e rosso e io sono contenta! Scherzi a parte, il tris bianco, rosso, blu è un mix estivo che funziona benissimo, ma che possiamo portare anche d’inverno se al rosso lacca sostituiamo un rosso più scuro, tipo il vinaccia o il bordeaux. Il nero invece aiuta a smorzarne la luminosità e per me la combo blu e nero è vincente (ne ho parlato anche sul mio blog)

Come abbinare il blu, idee di look: per andare sul sicuro

Sdrammatizzate sempre e non esagerate con i colori. Quando ne avete abbinate al massimo tre, nei quali includo anche gli accessori, siete a posto. Potete scegliere colori complementari, come tutta la gamma dei rossi/gialli/rosa, oppure quelli analoghi, come i verdi e i viola. L’importante è sempre spezzare con almeno un capo neutro in nero, bianco o denim ed evitare i ton sur ton. Vedrete che sarà facilissimo!