Ripped jeans: il denim strappato che ci piace un sacco😍👖

Se i jeans sono il must have del nostro guardaroba, i jeans strappati diventano quel dettaglio in più che rende il look super comfy, casual e molto glamour! A cosa fare attenzione? Al fatto che è un attimo passare da jeans strappato glam a jeans strappato sciatto 🤭 per fugare ogni dubbio, ecco 10 idee per indossare i vostri jeans strappati senza correre rischi!

Con la t-shirt tie and dye

Fate come la super top Alessandra Ambrosio: il jeans strappato è abbinato ad una semplice t-shirt tie and dye, a sandali bassi basic (tipo il modello a fratino che usano i bambini che, fidatevi, non passa mai di moda) e ad una borsa coloratissima che aggiunge il tocco cool.

Con gli strappi sulle ginocchia

Allora: prima di acquistare in negozio un paio di jeans opportunamente strappati, provate a vedere se per caso non ne avete un vecchio paio nell’armadio che potete riadattare, tagliuzzandolo o scucendolo magari dove è già usurato. Su Pinterest e YouTube ci sono tantissimi tutorial che potete seguire! Tornando alle idee di look, un’altra opzione è indossare jeans dal taglio slim tagliati sulle ginocchia, abbinati ad una semplice t-shirt. Se volete il tocco glam, potete mettere i tacchi, altrimenti un paio di sneakers saranno perfette!

Con la camicia

Come rendere sofisticato un paio di jeans strappati? Con una camicia! Se poi è bianca, siete a posto, semplici e chic. La nota casual la aggiungeranno le sneakers bianche.

Con la felpa cropped

Se il punto vista è un vostro punto di forza, allora potete provare con una felpa cropped da indossare con un paio di jeans dal taglio morbido e dritto, magari strappati sulle ginocchia. Per le scarpe, non ci sono dubbi: sneakers, anche chunky, o Air Jordan.

Con il gilet lungo

Per la mezza stagione il gilet lungo, magari trapuntato, è un’ottima soluzione nel caso di giornate di freddo improvviso. I jeans strappati ci stanno benissimo, abbinati alle vostre trainers preferite!

Arricciati in vita

Non esistono solo i tagli classici, come i regular o i bootcut, o i mom jeans. I jeans vengono realizzati in tantissimi modelli, che si adatteranno ai fisici più diversi. Ad esempio, se i fianchi sono un punto di debolezza, spostate l’attenzione sul punto vita, con un paio di jeans arricciati, da portare a vita alta!

Con la giacca in shearling (eco)

La giacca in shearling è uno di quei capi dall’allure senza tempo che, indossati, aggiungono immediatamente personalità al look! Anche i jeans strappati faranno un figurone se portati con una giacca simile. Aggiungete poi un tocco di colore e il gioco è fatto!

Con t-shirt e blazer

Come rendere immediatamente più casual un blazer? Con un paio di jeans strappati! Vi raccomando, in questo caso niente camicia o scarpe bon ton: una bella t-shirt bianca super basic, magari dal taglio over e chunky sneakers e sarete perfette!

Con il bomber

Come fa Kristen Stewart! Il bomber è un giaccone da tenere in considerazione, perché aggiunge al look quel tocco grunge che fa volare l’insieme. Se poi amate anche i gioielli XXL e le pantofoline con le emoticons… allora siete a posto 😜!

Con il crop top

Se il vostro punto di forza è l’addome e avete seno minuto, allora il look perfetto per voi con i jeans strappati è quello con il crop top! Questo genere di top è l’ideale per evidenziare il punto vita. Potete abbinare un paio di jeans strappati ad arte oppure consumati dall’uso (che secondo me restano i più belli). Per una serata con le amiche potete indossare anche sandali con un po’ di tacco, altrimenti le sneakers saranno sempre una scelta azzeccata!