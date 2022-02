Kristen Stewart: i look street style della nuova Lady D

Kristen Stewart interpreta Lady Diana nel nuovo film “Spencer“, diretto da Pablo Larrain, presentato alla 78° Mostra di Arte Cinematografica di Venezia e presto in uscita nelle sale. Nel film, gli outfit di Lady Diana sono realizzati in modo decisamente fedele alla realtà, ma nella vita reale, i look di Kristen Stewart non potrebbero essere più lontani dalla compostezza inglese! vediamone qualcuno.

Tutti i look di Kristen Stewart: anni ’90 con il bomber e le pantofole emoji

Lo stile di Kristen Stewart è decisamente casual e street style. Eccola con jeans strappati, bomber, maxi bag e un paio di pantofole super cool decorate con le faccine delle emoji. Come look sportivo, direi che, sostituendo le pantofole con un paio di anfibi o, se siete sotto i trenta, con un paio di Vans, potete tranquillamente copiarlo esattamente com’è!

Tutti i look di Kristen Stewart: con il bomber sull’abito da sera

Dal momento che il vero segreto per un look di successo è quello di decontestualizzare, prendete esempio da Kristen: il bomber messo con nonchalance sull’abito da sera è esattamente quello che ci vuole per sdrammatizzare anche l’outfit più in tiro!

Tutti i look di Kristen Stewart: il trench sui jeans

Il trench è un capo evergreen che funziona sempre, soprattutto se portato in modo disinvolto su un paio di jeans e una semplice maglia nera. Il tocco grunge qui sono gli stivaletti da boscaiolo super vissuti portati con il calzettone in spugna. Non so se copierei la combo calza e scarpe, ma, sostituendole con un paio di sneakers bianche portate a piede nudo (quindi con un fantasmino invisibile), il look è facile da portare anche per noi comuni mortali.

Tutti i look di Kristen Stewart: jeans e camicia righe

Il look con jeans, camicia a righe colorata portata con una canotta basic sotto viene reso cool dalle scarpe con gli occhietti che ricordano quelle dei bambini, ma che, portate da una donna, aggiungono immediatamente carattere al look. Il tocco in più? Gli occhiali colorati.

Tutti i look di Kristen Stewart: con il completo a quadri

Come sdrammatizzare un tailleur? Indossandolo con le maniche arrotolate, un top bianco scollato e basic, e scegliendolo con pantaloni dal taglio super morbido, da portare con gli anfibi per un look davvero rock.