Kristen Stewart sposerà la fidanzata Dylan Meyer: la romantica proposta

Kristen Stewart arriva a Venezia78: Lady D in shorts cortissimi

Kristen Stewart si sposa: è stata la stessa attrice ad annunciare la bella notizia nel corso di una trasmissione radiofonica americana, The Howard Stern Show. Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi scatenati da una foto della coppia che indossava degli anelli uguali, l’attrice ha confermato che sposerà la compagna Dylan Meyer, attrice e sceneggiatrice conosciuta a New York qualche anno fa.

Kristen Stewart, la romantica proposta della fidanzata

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono incontrate per la prima volta alcuni anni fa, mentre lavoravano a un film, ma è stato solo sei anni dopo che si sono ritrovate alla festa di compleanno di un amico comune. La loro relazione è stata ufficializzata nell’agosto del 2019, quando sono state viste baciarsi e abbracciarsi in pubblico.

Kristen Stewart in radio ha raccontato: “Il giorno in cui l’ho incontrata sono saltate tutte le mie certezze. Ero tipo: dove sono stata e come ho fatto a non conoscerti?”, e ha deciso di dichiararsi dopo solo due settimane di frequentazione: “Era molto tardi, eravamo in un bar e io le ho detto: ‘Sono così innamorata di te'”.

La scorsa estate si era già parlato di un possibile matrimonio, ipotesi che si era fatta strada a causa di alcune foto in cui le due attrici in cui indossavano lo stesso anello all’anulare sinistro. Adesso la Stewart è così felice che non è riuscita a trattenere le emozioni sul suo imminente matrimonio, svelando anche alcuni dettagli sulla romantica proposta:

Mi ha fatto lei la proposta, sì, ma quando si tratta di due ragazze non sai mai a chi è delle due che spetti il compito, per così dire. Almeno, noi due non lo sapevamo. Così alla fine, Dylan ha deciso di prendere in mano la faccenda e lo ha fatto lei. E niente, è stato bellissimo.

Kristen Stewart, che sarà Lady D in Spencer

L’attrice diventata famosa con Twilight, è diventata ben presto uno dei nomi più richiesti di Hollywood. Ben presto infatti la vedremo nel film Spencer, diretto di Pablo Larrain e dedicato alla principessa del Galles Lady D. Kristen Stewart, bellissima e dallo sguardo spesso malinconico, è perfetta per interpretare la “principessa triste”.

Il film Spencer è stato scritto da Steven Knight (già creatore della serie tv di successo Peaky Blinders) e racconta di quel fine settimana delle vacanze di Natale trascorso con la Famiglia Reale nella storica tenuta di Sandringham nel Norfolk, dove Diana decise di divorziare dal Principe Carlo. Un momento cruciale nella vita della Principessa, raccontato anche nella serie tv The Crown. L’attrice ha descritto Spencer come: “Un tuffo nell’immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita”.