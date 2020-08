editato in: da

Quando un capo è basic, in genere è facile da abbinare. Ce ne sono un paio che nell’armadio proprio non possono mancare: di chi sto parlando? Di jeans e t-shirt, i veri must have dell’armadio!

Look basic in jeans e t-shirt, perché sono un must have: non per forza mezze maniche

Quando parlo di capi basic, mi riferisco a quel genere di pezzi che sono semplici, puliti e che quindi possono essere facilmente abbinati con tutto. Prendiamo ad esempio la t-shirt bianca: d’estate potrà diventare una canotta o un top, d’inverno una maglia a manica lunga. L’importante è che sia semplice, pulita, in modo da poter essere messa con la stessa facilità sia sotto ad un blazer che sotto ad una giacca in denim.

Look basic in jeans e t-shirt, perché sono un must have: il basic non stanca

Quando realizzo le mie consulenze, una delle cose che dico sempre alle mie ragazze è questa: munitevi di capi semplici da poter portare un po’ con tutto e fate in modo che siano di ottima fattura e che il tessuto sia di qualità, perché li indosserete spesso. Una t-shirt bianca, grigia, nera o blu funziona sempre e spesso ci toglie dagli impicci quando non sappiamo che top mettere.

Look basic in jeans e t-shirt, perché sono un must have: potete reinterpretare i pezzi come volete

I jeans sono praticamente l’ossatura di un guardaroba: potete reinterpretarlo in tutti i modi, anche abbinandolo sempre ad una t-shirt bianca. Con il chiodo in pelle darà un tocco rock, con un blazer sarà un outfit business, con un pullover blu sarà un perfetto outfit da weekend.

Look basic in jeans e t-shirt, perché sono un must have: capi semplici, ma da rendere vostri

Il vostro jeans preferito ha qualcosa di unico, perché è un capo che addosso a voi diventa quasi una seconda pelle. La t-shirt può essere anche quella del fidanzato, del marito, del fratello, e potete portarla annodata o tagliarla modello crop top se il punto vita è il vostro punto di forza. Insomma, sono capi che vale davvero la pena avere nell’armadio!