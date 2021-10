Air Jordan: tutto sulle sneakers più cool del momento

Le Air Jordan sono le scarpe sportive più cool del momento. Ma come sono nate? E perché sono diventate così famose? Vediamolo in questo post.

Air Jordan: cosa sono

Si tratta di un modello di sneakers che prende il nome dal famosissimo campione di basket NBA americano Michael Jordan. La Nike gli offrì negli anni ’80 una cifra da capogiro pur di ingaggiarlo e metterlo sotto contratto. Oggi sono le sneaker del momento, le vogliono tutti. Nonostante il prezzo molto alto, addirittura stratosferico per alcuni modelli da collezione e frutto di particolari collaborazioni, come quella con Dior, sono un oggetto del desiderio per molte celebs: dalle star del mondo della musica, come Fedez (che le colleziona) o Billie Eilish, a quelle del mondo della moda, come Bella Hadid. Ma perché sono diventate così famose?

Air Jordan: come sono nate

Si narra che Michael Jordan non volesse nemmeno firmare il contratto con la Nike, perché lo attraevano di più altri brand sulla cresta dell’onda in quegli anni. Alla fine, fu sua madre a convincerlo a sentire la proposta che il brand sportivo voleva fargli. Micheal accettò e le Air Jordan divennero un cult.

Si chiamano “Air” perché all’epoca la Nike aveva appena lanciato la nuova tecnologia “suole d’aria” per le scarpe da corsa e Jordan era famoso per il suo gioco “aereo”: il binomio fu presto fatto e il modello prese il nome di Air Jordan.

Air Jordan: perché sono un oggetto del desiderio

Ci sono due fattori che concorrono all’aver fatto diventare questo modello di scarpe una vera e propria icona dello street style, portandole fuori dai campi da basket.

Il primo è la strategia di marketing adottata dalla Nike, cioè la tattica di scarcity, ovvero scarsità: si mettono sul mercato pochissimi pezzi di quel determinato modello, a costi molto alti, in modo che tutti le vogliano.

Il secondo fattore, determinante, è farle diventare degli oggetti del desiderio, facendo sì che grandi star le indossino. Nel mondo dei social, di Instagram e degli influencer, è un’arma molto potente per muovere le preferenze delle masse, soprattutto dei giovani, che vogliono assomigliare ai loro divi preferiti.

Air Jordan: le più introvabili (e costose)

Il costo delle Air Jordan varia: si parte dai modelli base a €115/€130, fino ad arrivare a quelli più di nicchia, che costano tra i €175 e i €270 e che potete trovare su tanti market place on line, oltre che sul sito di Nike.

Come accennavo sopra, queste scarpe si sono prestate a diverse collaborazioni, alcune anche con brand che con lo sport non hanno niente a che fare, tipo Off White o Dior: le air Jordan firmate dalla maison francese hanno un valore di 14mila euro. Altre che costano cifre da capogiro sono quelle firmate da DJ Khaled, che costano 25mila dollari, o quelle realizzate da Eminem per Carhartt che ne costano 30mila.

Quelle più costose sono le “Reverse Shattered Backboard”, realizzate in onore del tabellone mandato in pezzi con un canestro proprio da Michael Jordan nella partita del Nike Exhibition Game, disputata in Italia nel 1985. La Nike per rendere omaggio a questo canestro, nel 2016 realizzò le Air Jordan 1 Retro, prodotte in edizione limitata, la cui soletta richiama i vetri del tabellone ridotto in frantumi e il cui colore (arancione bianco e nero) richiama i colori della squadra con cui il campione giocava in quegli anni, la Stefanel. La scarpa raggiunse un valore stimato di circa 150 mila dollari.

Air Jordan: idee di look

Ci sono vari modi per portare questo tipo di scarpa. Uno è più vicino al mondo dello sport, del rap e della musica, l’altro invece è il mondo dello street style più vicino al fashion. Ecco un paio di idee per voi.

Air Jordan sporty look

L’oversize è il must per questo genere di look. Felpe con il cappuccio, pantaloni morbidissimi, joggers, t-shirt XXL, gioielli esagerati, mix coloratissimi in cui le scarpe staccano completamente, spesso a tinte fluo. È un look decisamente d’effetto, ma per farlo fatto bene, dovete stare attentissime alle proporzioni: non infagottatevi troppo!

AirJordan street style look

Nei contesti giusti, potete indossare questo genere di look anche in ufficio. Jeans dal taglio dritto, rigorosamente sopra la caviglia, in modo che la scarpa si veda, top asciutti e blazer oversize saranno perfetti. L’ideale sarebbe quello di scegliere un modello coloratissimo, in modo che stacchi completamente, oppure di aggiungere un accessorio a tinte forti, come una borsa micro.